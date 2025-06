Alexander Zverev greift in Wimbledon am Montagabend ins Geschehen ein. Bild: Keystone

Alexander Zverev will in Wimbledon erstmals über den Achtelfinal hinauskommen. An der Medienkonferenz vor seinem Auftaktspiel zeigt der Deutsche Selbstvertrauen und nervt sich über voreilige Vergleiche.

Alexander Zverev zeigt sich vor dem dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon, wo er in seiner Karriere noch nie über den Achtelfinal hinauskam, zuversichtlich. «Ich hatte eine ziemlich gute Vorbereitung», sagt der Deutsche, der zuletzt in Stuttgart im Final und in Halle im Halbfinal stand.

«Ich denke, die Leute vergessen, dass ich immer noch die Weltnummer 3 bin», so Zverev, der in London in der ersten Runde auf Arthur Rinderknech trifft. Er habe zwar einige unerwartete Niederlagen kassiert, aber: «Alles in allem habe ich das Gefühl, dass meine Form in den letzten Wochen und Monaten zurückgekommen ist. Ich freue mich auf dieses Turnier. Ich denke, ich kann hier gut spielen.»

«Ich höre euch nicht zu»

Angesprochen auf den hohen Druck, der auf Deutschlands Nummer 1 lastet, macht Zverev klar: «Ich habe gelernt, wegzuhören und dass es einem egal ist. Ich hatte schon viele Themen. Ich liebe euch alle, aber ich höre euch nicht zu.»

So hält Zverev auch nichts von den Vergleichen in den Medien zwischen dem Top-Talent Justin Engel und Boris Becker. Der 17-jährige Deutsche machte jüngst auf sich aufmerksam, als er beim Heimturnier in Stuttgart zum jüngsten Viertelfinalisten auf Rasen auf der ATP-Tour seit Becker avancierte.

«Erstens braucht ihr das nicht machen und zweitens ist es dämlich. Mit 17 Jahren hat Boris hier Wimbledon gewonnen, Justin Engels spielt mit 17 nicht mit», wählt Zverev deutliche Worte. «Er ist ein super Spieler. Aber ihr braucht ihn nicht mit Boris zu vergleichen und ihr braucht ihn auch nicht mit mir zu vergleichen. Lasst den Jungen mal in Ruhe und in zwei, drei Jahren werden wir sehen, wie gut er ist.»

Das könnte dich auch interessieren

Rasentennis in der Schweiz? Gibt's! Tennis Champagne in Biel - der einzige öffentliche Rasen-Tennisplatz der Schweiz. Auch die Entstehungsgeschichte ist einzigartig. 23.06.2022