Musste gegen Holger Rune erneut über fünf Sätze und kämpfte sich nach über 4 Stunden Spielzeit in den Viertelfinal des French Open: der 27-jährige Deutsche Alexander Zverev Keystone

Alexander Zverev (ATP 4) gewinnt am French Open seinen Achtelfinal gegen den Dänen Holger Rune (ATP 13) 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

SDA

Damit steht der 27-Jährige Deutsche in Paris zum vierten Mal in Folge im Viertelfinal.

Zverevs hart erkämpfter Sieg auf dem Court Philippe Chatrier stand erst um 1:40 Uhr in der Nacht zu Dienstag nach 4:11 Stunden Spielzeit fest. Schon in der dritten Runde hatte der Olympiasieger gegen den Niederländer Tallon Griekspoor ein drohendes Aus in fünf Sätzen abwenden können.

In der Runde der besten Acht trifft der Hamburger am Mittwoch auf den Australier Alex De Minaur, der sich tagsüber überraschend gegen den russischen Weltranglisten-Fünften Daniil Medwedew 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 durchgesetzt hatte.

Djokovic lässt Viertelfinal-Start offen

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic setzte am späten Montagabend ein Fragezeichen hinter seine Viertelfinal-Teilnahme. Bei seinem Fünf-Satz-Sieg gegen den Argentinier Francisco Cerundolo war der Serbe im zweiten Satz auf dem Sand weggerutscht und hatte sich am Knie verletzt. «Ich weiss nicht, was morgen oder übermorgen passiert, ob ich in der Lage sein werde, auf den Platz zu gehen und zu spielen», sagte der 37-Jährige. «Ich hoffe es. Lasst uns abwarten, was passiert.»

