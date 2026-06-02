Alexander Zverev fehlen noch zwei Siege zu seinem ersten Grand-Slam-Turniersieg Keystone

Alexander Zverev besteht den ersten Härtetest beim French Open und steht zum elften Mal im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers.

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Der Deutsche schlug den jungen Spanier Rafael Jodar nach Anfangsschwierigkeiten sicher mit 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Mit 19 Jahren wird Jodar als neuer Rafa betitelt. Allerdings ist der Teenager aus Madrid offensiver eingestellt als Nadal und noch nicht so erfolgreich wie sein Landsmann im gleichen Alter. Nichtsdestotrotz wusste Jodar in dieser Saison speziell auf Sand zu überzeugen.

In seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinal forderte der Weltranglisten-29. dem neuen Turnierfavoriten Zverev zu Beginn einiges ab und führte 5:2. Danach brach der Aussenseiter etwas ein. In den folgenden drei Games gewann er nur noch einen Punkt und bis zum Ende des Matches nur noch fünf Games.

Zverev hat nun drei Tage Pause, ehe er am Freitag im Halbfinal gegen den nächsten Youngster antreten muss: gegen den 20-jährigen Tschechen Jakub Mensik (ATP 27) oder den 19-jährigen Brasilianer João Fonseca (ATP 30).

Erneut wird der deutsche Olympiasieger als Favorit auf den Platz gehen. Seine bisherige Halbfinal-Bilanz wird ihm aber eine Warnung sein. Von den bisherigen zehn Major-Halbfinals gewann der Hamburger nur drei. Auf einen Grand-Slam-Titel wartet er noch.