Grosser Auftritt in Paris: Alexander Zverev triumphierte in der Halle von Bercy zum siebten Mal bei einem Masters-1000-Turnier KEYSTONE

Der Deutsche Alexander Zverev sichert sich mit einem Finalsieg über den Franzosen Ugo Humbert erstmals den Titel beim Masters-1000. Turnier in der Halle von Paris-Bercy.

SDA

Im Final machte die Weltnummer 3 kurzen Prozess. In nur 76 Minuten deklassierte Alexander Zverev den überraschenden Ugo Humbert (ATP 18), der erstmals einen Final auf dieser Stufe erreicht hatte, 6:2, 6:2. Der 26-jährige Linkshänder aus Metz konnte nie an seine überragende Vorstellung im Achtelfinal gegen Carlos Alcaraz anknüpfen.

Zverev gab in der ganzen Woche nur einen Satz ab, gegen den jungen Franzosen Arthur Fils. Der Hamburger triumphierte zum siebten Mal bei einem Masters-1000-Turnier und scheint eine Woche vor den ATP Finals in Turin in Topform zu sein. Dort sollten auch Jannik Sinner und Novak Djokovic, die in Paris fehlten, wieder mit von der Partie sein.

Videos aus dem Ressort

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video. 16.09.2022

Rasentennis in der Schweiz? Gibt's! Tennis Champagne in Biel - der einzige öffentliche Rasen-Tennisplatz der Schweiz. Auch die Entstehungsgeschichte ist einzigartig. 23.06.2022

sda