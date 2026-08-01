Alexander Zverev blickt auf die grössten Rivalen seiner Karriere zurück. Im Gespräch mit «Knossi» erklärt der Grand-Slam-Sieger, weshalb Roger Federer an guten Tagen «für alle unspielbar» war – und warum ihm heute vor allem Jannik Sinner Kopfzerbrechen bereitet.

Darum geht’s Alexander Zverev gewann 2026 nach 41 Grand-Slam-Anläufen erstmals die French Open. Vor dem Final gegen Flavio Cobolli litt er unter enormem Druck und Schlaflosigkeit, wie er im Gespräch mit «Knossi» verrät.

Zverev spricht auch über seine härtesten Gegner und verrät, wie er die Partien gegen Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz erlebte.

Sein grosses Karriereziel bleibt die Nummer 1 der Welt. 2022 verpasste er diese Chance nach seiner schweren Knöchelverletzung gegen Rafael Nadal in Roland Garros. Zusammenfassung erstellt mit

Lange galt Alexander Zverev als der beste Tennis-Spieler, der nie ein Grand-Slam-Turnier gewann. 40 Majors bestritt der Hamburger, ohne am Ende eine Trophäe in die Höhe stemmen zu können. Im 41. Anlauf bietet sich ihm bei den French Open die goldene Gelegenheit. Carlos Alcaraz fehlt verletzt, Top-Favorit Jannik Sinner fliegt in der 2. Runde raus, Novak Djokovic scheitert in der 3. Runde.

«Auf einmal sind alle raus und ich bin auf einmal der Favorit. Damit bin ich bis zum Finale gut klargekommen», meint Zverev im Gespräch mit «Knossi» und gibt zu, dass er in der Nacht vor dem grossen Endspiel kein Auge zugetan hat. Auch beim Warm-up fühlte er sich «wie ein Anfänger auf dem Platz».

Am 7. Juni 2026 wartet mit dem Italiener Flavio Cobolli tatsächlich eine lösbare Aufgabe. Doch die Nerven zehren an ihm. «Ich hatte so viel Stress, ich hatte so viel Panik in mir», räumt er ein. Kein Wunder, für einmal steht ihm auf der anderen Seite nicht ein Alcaraz oder Sinner gegenüber, sondern mit Cobolli ein Aussenseiter, gegen den das deutsche Tennis-Ass «gewinnen muss», wie Zverev betont. Der «massive Druck» lastet auf ihm. «Mit meinen 29 Jahren weiss man auch nicht so richtig, wie viele Chancen man noch bekommt», resümiert Zverev.

Nach einem hart erkämpften Fünf-Satz-Sieg besiegt Zverev endlich den Fluch und holt sich in seinem vierten Grand-Slam-Finale den überfälligen ersten Titel. «Da war einfach nur Freude und Erleichterung», blickt der Olympiasieger von 2021 zurück. In Wimbledon erfüllt sich sein Traum vom zweiten Grand-Slam-Triumph zwar in seiner Karriere nicht (Final-Pleite gegen Sinner), trotzdem zeigt er sich sehr zufrieden mit seinen jüngsten Leistungen.

Im Gespräch mit dem deutschen YouTuber – welches in einem DeLorean geführt wird – spricht Zverev auch über seine härtesten Gegner.

«Gegen Roger Federer habe ich eine positive Bilanz (4:3, Anm. d. Red.). Er hat auch Tage gehabt, wo er wirklich unspielbar war. Da hätte auch gar keiner gegen ihn gewonnen. Ich habe auch teilweise gegen ihn 2:6, 1:6 verloren. Aber grundsätzlich hat er sehr schnell gespielt und ich konnte früher oft schneller spielen als er. Das mochte er nicht, was ich auch wusste – und deshalb auch eine gewisse Taktik gegen ihn hatte.»

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Negative Bilanz gegen Nadal und Djokovic

Gegen Rafael Nadal und Novak Djokovic hatte es Zverev zumindest zu Beginn schwerer. «Am Anfang meiner Karriere war Nadal körperlich zu stark für mich. Ich war zu dünn, ich hatte nicht die physische Kraft. Wir haben immer sehr enge Matches gehabt, aber am Ende hat er immer gewonnen, weil ich müde wurde. Als ich so 23, 24 Jahre alt wurde, hat sich das dann auf einmal gedreht. Von den letzten fünf Matches habe ich glaube viermal gewonnen und einmal verloren (Bilanz: 4:7; Anm. d. Red.).»

Gegen Djokovic habe er «immer krasse Matches gehabt, das ging hin und her», so der Deutsche. «Er hat gegen mich oft gewonnen. Aber der hat gegen jeden öfter gewonnen, als man gegen ihn gewonnen hat (Bilanz: 5:9; Anm. d. Red.).»

«Sinner gibt dir gar nichts»

Gegen Jannik Sinner habe er früher immer gerne gespielt. «Und jetzt habe ich die letzten zehn Duelle verloren. (Bilanz: 4:11; Anm. d. Red.). Der hat seine Schläge und sein Spiel so verbessert und ist so konstant, der gibt dir gar nichts.»

Und weiter: «Früher war sein Aufschlag sein absoluter Schwachpunkt. Man hatte immer das Gefühl, dass man gegen ihn bei jedem Aufschlagspiel immer im Ballwechsel drin war. Jetzt ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, nur bei seinem eigenen Aufschlag Ballwechsel zu haben – sein Aufschlag ist so eine absolute Macht geworden – und damit habe ich wirklich Probleme gehabt.»

Jannik Sinner bereitet Sascha Zverev Kopfzerbrechen. Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Ein grosses Ziel vor Augen

Gegen Carlos Alcaraz spiele er unfassbar gerne. «Manchmal gewinnt er, manchmal ich. Die Matches mit ihm sind einfach wirklich immer der Wahnsinn. Wir hatten harte Kämpfe wie beispielsweise dieses Jahr bei den Australian Open, wo wir im Halbfinale fünfeinhalb Stunden gespielt haben. Am Ende habe ich knapp verloren, aber es macht wirklich auch Spass, gegen ihn zu spielen (Bilanz: 6:7; Anm. d. Red.).»

Zverev, der Typ-1-Diabetiker ist und bei seinen Spielen einen Sensor trägt, der kontinuierlich seinen Blutzucker misst, hat noch ein grosses Ziel vor Augen: «Ich will die Nummer 1 der Welt werden. Das ist das Einzige, was ich noch nicht erreicht habe. Ich war sehr nah dran. Ich war ein Match davon entfernt», erinnert sich der 1,98 Meter grosse Tennis-Profi. 2022 stand ihm in Roland Garros im Halbfinale Rafael Nadal gegenüber. Gegen Ende des zweiten Satzes bricht sich Zverev den Knöchel und muss danach lange pausieren. Und ist nun so stark wie noch nie.