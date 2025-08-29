  1. Privatkunden
Trotz Rückenprobleme Zverev wie Sinner und Alcaraz ohne Satzverlust

SDA

29.8.2025 - 08:10

Alexander Zverev bereitet nur der Rücken Probleme
Alexander Zverev bereitet nur der Rücken Probleme
Keystone

Alexander Zverev folgt Jannik Sinner und Carlos Alcaraz am US Open in die 3. Runde. Zwei andere Deutsche überraschen.

Keystone-SDA

29.08.2025, 08:10

29.08.2025, 08:33

Alexander Zverev blieb auch in seinem zweiten Spiel ohne Satzverlust und steht zum siebten Mal in Folge in der 3. Runde des US Open. Der 28-jährige Hamburger setzte sich gegen den Briten Jacob Fearnley 6:4, 6:4, 6:4 durch, klagte jedoch wie schon in Cincinnati über Rückenprobleme. Der nächste Gegner des Weltranglisten-Dritten und diesjährigen Australian-Open-Finalisten ist der Kanadier Félix Auger-Aliassime.

Tsitsipas verliert nach Matchball

 Mit Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier schafften überraschend die beiden weiteren Deutsche im Haupttableau den Einzug in die 3. Runde. Altmaier bezwang den Griechen Stefanos Tsitsipas nach fast viereinhalb Stunden und einem abgewehrten Matchball wie Struff den Dänen Holger Runde mit 7:5 im fünften Satz.

