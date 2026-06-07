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French Open im Ticker Zverev holt den ersten Satz – alles ausgeglichen im zweiten

Syl Battistuzzi

7.6.2026

Beim French Open wird es am Sonntag (ab 15.00 Uhr) einen neuen Grand-Slam-Sieger geben. Im Final in Paris duellieren sich Flavio Cobolli und Alexander Zverev.

Redaktion blue Sport

07.06.2026, 14:50

07.06.2026, 16:23

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • Cobolli vs. Zverev 1:6, 2:3*

    Cobolli sieht kein Land

    Zverev bringt seinen Aufschlag bisher mühelos durch. Wieder schafft er es ohne Punktverlust.

  • Cobolli vs. Zverev 1:6, 2:2*

    Alles ausgeglichen im zweiten Satz

    Cobolli bringt sein Aufschlagspiel durch und gewinnt das Game mit einem Smash. Er feuert sich selbst an und versucht, die Sympathien des Publikums auf seine Seite zu ziehen.

  • Cobolli vs. Zverev 1:6, 1:2*

    Zverev ohne Punktverlust

    Der Deutsche spielt bei einem eigenen Aufschlag weiter gross auf. Er bringt dieses Aufschlagspiel gar ohne Punktverlust durch. Cobolli schenkt ihm das Game mit zwei Rückhandfehlern.

  • Cobolli vs. Zverev 1:6, 1:1*

    Hat sich Cobolli gefangen?

    Der Italiener ist nach der Pause zwischen den Sätzen mit einer anderen Körpersprache auf den Platz zurückgekehrt. Er kommt besser in die Ballwechsel rein und bringt für einmal auch sein Aufschlagspiel ohne Probleme durch. Er schafft gar das erste Ass des Spiels.

  • Cobolli vs. Zverev 1:6, 0:1*

    Zverev weiter stark

    Der Deutsche beginnt den zweiten Satz da, wo er im ersten aufgehört hat. Er bringt seinen Aufschlag durch und stellt bereits auf 1:0. Fängt sich Flavio Cobolli in diesem 2. Durchgang?

  • Cobolli vs. Zverev 1:6*

    Zverev dominiert den ersten Satz

    Es will nicht viel gelingen im Spiel des Flavio Cobolli. Er läuft ans Netz und setzt einen Volley in die Maschen. Es ist nicht der einzige Fehler in diesem Game und gibt somit das nächste Aufschlagspiel ab. Zverev gewinnt den ersten Satz mit 6:1.

  • Cobolli vs. Zverev 1:5*

    Cobolli hadert mit sich selbst

    Der Italiener hat in seinem ersten Grand-Slam-Finale Mühe. Immer wieder hadert er mit sich selbst und sucht den Kontakt zu seiner Box. Zverev auf der anderen Seite lässt sich davon nicht beirren und bestätigt auch das zweite Break. Er steht kurz vor dem Satzgewinn.

  • Cobolli vs. Zverev 1:4*

    Erneutes Break für Zverev

    Cobolli bekundet weiter Mühe mit seinem Aufschlag. Er bringt nur knapp 59 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld. Das nutzt Zverev aus und schafft das zweite Break in diesem ersten Satz. 

  • Cobolli vs. Zverev 1:3*

    Zverev souverän

    Der 29-Jährige zeigt weder beim Aufschlag noch bei den Ballwechseln eine Schwäche. Er verteilt die Bälle gut und hat eine sichere Rückhand. Dass die Vorhand funktioniert, zeigt er beim Schlag zum 3:1. Dieser klatscht nämlich auf die Grundlinie.

  • Cobolli vs. Zverev 1:2*

    Cobolli stempelt ein

    Cobolli scheint die Anfangsnervosität abgelegt zu haben und stempelt in seinem Aufschlagspiel ebenfalls ein. Wie kommt er mit dem Aufschlag von Zverev klar?

  • Cobolli vs. Zverev 0:2*

    Der Deutsche bestätigt das Break

    Zverev macht in diesen ersten beiden Games einen sehr konzentrierten Eindruck. Er hat im Vergleich zu seinem Gegenüber Erfahrung mit Grand-Slam-Finals. Er serviert stark und bestätigt das Break.

  • Cobolli vs. Zverev 0:1*

    Zverev schafft frühes Break

    Der Italiener beginnt das erste Aufschlagspiel mit Fehlern. Er bringt keinen ersten Aufschlag über das Netz und gerät schnell mit 15:40 in Rückstand. Er übersteht das frühe Nervenflattern und geht gar mit Vorteil in Führung. Mit einem glücklichen Netzroller behält Zverev die erste Breakchance am Leben. Nach mehreren Fehlern auf beiden Seiten verwertet Zverev seinen vierten Breakball zum ersten Game.

  • In Kürze geht es los

    Die beiden Akteure betreten den Court Philippe-Chatrier. Nach dem kurzen Aufwärmen geht es los!

  • Der Deutsche hat im Head-to-Head die Nase vorn

    Die beiden trafen bislang viermal aufeinander. Zverev gewann davon drei Direktduelle, zuletzt am 30. April beim Masters in Madrid. Der 29-jährige Deutsche setzte sich in zwei Sätzen durch. Knapp zwei Wochen davor musste er sich dem Italiener in München allerdings geschlagen geben.

  • Zverev gegen Cobolli der Favorit

    Für den Deutschen ist es bereits der vierte Final. Die Weltnummer 3 ist denn auch der grosse Favorit. Alles andere als der langersehnte erste Grand-Slam-Titel wäre eine grosse Enttäuschung für den 29-jährigen Zverev. Der Vorstoss des fünf Jahre jüngeren Italieners in den Final ist eine grosse Überraschung. Bisher war die ATP-Nummer 14 an einem Major-Turnier nie über die Viertelfinals hinausgekommen.

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