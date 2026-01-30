Carlos Alcaraz steht nach grossem Kampf gegen Alexander Zverev im Final der Australian Open. Bild: Keystone

Der Spanier Carlos Alcaraz, die Nummer 1 der Welt, steht am Australian Tennis Open im Final. Alcaraz besiegt nach fast fünfeinhalb Stunden den Deutschen Alexander Zverev mit 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Alexander Zverev verliert in Melbourne das längste Tennisspiel seiner Karriere. Der erste Halbfinal beinhaltete viel Drama: Der 28-Jährige musste sich in einem epischen Halbfinal Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7 geschlagen geben – nachdem er im Entscheidungssatz mit 5:3 führte und den zweiten Satz nach einer 5:2-Führung verlor.

Dabei hatte der Weltranglisten-Erste aus Spanien ab Ende des dritten Satzes mit grossen körperlichen Problemen zu kämpfen. Zwar waren die Temperaturen in Melbourne mit etwas mehr als 30 Grad deutlich angenehmer als an den grossen Hitzetagen mit bis zu 45 Grad während der ersten Woche. Dafür war es sehr schwül, was Alcaraz offensichtlich grosse Probleme bereitete. Zverev schlug im fünften Satz zum Matchgewinn auf, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. Alcaraz verwandelte nach 5:27 Stunden den ersten Matchball.

Zverev, der im vergangenen Jahr im Endspiel gegen Jannik Sinner verloren hatte, muss damit weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Alcaraz trifft nun im Endspiel am Sonntag entweder auf Titelverteidiger Sinner aus Italien oder Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien.

ABSOLUTE CINEMA 🎬



Alcaraz moves into his first AO final after a five set epic lasting 5 hours 27 minutes against Zverev! @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/zdBB3yHcxt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

