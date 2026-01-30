Der Spanier Carlos Alcaraz, die Nummer 1 der Welt, steht am Australian Tennis Open im Final. Alcaraz besiegt nach fast fünfeinhalb Stunden den Deutschen Alexander Zverev mit 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.
Alexander Zverev verliert in Melbourne das längste Tennisspiel seiner Karriere. Der erste Halbfinal beinhaltete viel Drama: Der 28-Jährige musste sich in einem epischen Halbfinal Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7 geschlagen geben – nachdem er im Entscheidungssatz mit 5:3 führte und den zweiten Satz nach einer 5:2-Führung verlor.
Dabei hatte der Weltranglisten-Erste aus Spanien ab Ende des dritten Satzes mit grossen körperlichen Problemen zu kämpfen. Zwar waren die Temperaturen in Melbourne mit etwas mehr als 30 Grad deutlich angenehmer als an den grossen Hitzetagen mit bis zu 45 Grad während der ersten Woche. Dafür war es sehr schwül, was Alcaraz offensichtlich grosse Probleme bereitete. Zverev schlug im fünften Satz zum Matchgewinn auf, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. Alcaraz verwandelte nach 5:27 Stunden den ersten Matchball.
Zverev, der im vergangenen Jahr im Endspiel gegen Jannik Sinner verloren hatte, muss damit weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Alcaraz trifft nun im Endspiel am Sonntag entweder auf Titelverteidiger Sinner aus Italien oder Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien.
Sinner oder Djokovic – wer folgt Alcaraz in den Final?
Alcaraz holt sich in extremis den Sieg
5. Satz: Der Deutsche nimmt den Schwung gleich mit und erkämpft sich im ersten Game einen Breakball. Mit einem Doppelfehler schenkt Alcaraz das Break her. Zverev geht erstmals in dieser Partie in Führung – und verteidigt diese, mit allem was er hat. Nach zwei abgewehrten Breakbällen bringt er sein umkämpftes Aufschlagsspiel durch und stellt auf 3:1.
Alcaraz lässt nicht locker und holt sich mit zwei sensationellen Punktgewinnen auch im nächsten Aufschlagsspiel von Zverev einen Breakball. Wieder wehrt der Deutsche ab und stellt kurz darauf auf 4:2.
Alcaraz wirft alles rein und erarbeitet sich auch beim Stand von 3:4 aus seiner Sicht Breakbälle. Verwerten kann er sie erneut nicht. Zverev kämpft sich durch und stelt auf 5:3. Für Alcaraz ist das aber kein Grund nachzulassen. Und tatsächlich: Erst verkürzt der Spanier auf 4:5 und kommt dann zu zwei weiteren Breakbällen. Diesmal schlägt Alcaraz zu, gleicht zum 5:5 aus und meldet sich zurück.
Nachdem Alcaraz sein Aufschlagsspiel durchbringt, hat Zverev erneut Mühe und muss seinem Gegner einen Matchball zugestehen. Und Alcaraz ist sofort zur Stelle und holt sich in extremis den Sieg.
Zverev erzwingt den 5. Satz
4. Satz: Nach vier Stunden ist alles wieder ausgeglichen im ersten Männer-Halbfinal in Melbourne. Alexander Zverev holt sich den vierten Satz nach über einer Stunde im Tiebreak und meldet sich endgültig zurück.
Zverev verkürzt gegen angeschlagenen Alcaraz
3. Satz: Im dritten Satz hat Alcaraz sichtlich mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Krämpfe scheinen den Spanier arg zu behindern. Zverev kann das ausnützen, holt sich den dritten Satz im Tiebreak und verkürzt.
Alcaraz dreht Rückstand und holt sich auch zweiten Satz
2. Satz: Bitter für Zverev: Trotz 5:2-Führung kann sich der Deutsche den Satzausgleich nicht sichern. Im Tiebreak behält Alcaraz das bessere Ende für sich und stellt auf 2:0 in den Sätzen.
Alcaraz legt vor
1. Satz: Nach einem ausgeglichenen Start in die Partie schlägt Alcaraz beim Stand von 4:4 zu und holt sich das erste Break. Anschliessend serviert er den Satz souverän nach Hause und legt gegen Zverev vor.