Zwei Schweizer Qualifikanten verzücken die US Open

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Leandro Riedi nervt sich über Zuschauer Zwei Schweizer Qualifikanten verzücken die US Open

Andreas Lunghi

29.8.2025

Leandro Riedi steht an den US Open in der dritten Runde.
Leandro Riedi steht an den US Open in der dritten Runde.
KEYSTONE

Die beiden Schweizer Leandro Riedi und Jérôme Kym überzeugen an den diesjährigen US Open und stehen in der dritten Runde. Nur ein Vorfall zwischen Riedi und einem Zuschauer drückt auf die positive Stimmung.

Andreas Lunghi

29.08.2025, 17:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Leandro Riedi und Jérôme Kym stehen an den diesjährigen US Open in der dritten Runde. 
  • Riedi kämpfte sich in seinem Zweitrundenspiel gegen Francisco Cerundolo eindrücklich nach einem 0:2-Satzrückstand zurück.
  • In der Partie mit dem Argentinier kam es zu einem Wortgefecht mit einem Zuschauer, der Riedi lautstark anfeuerte und mutmasslich auf ihn gewettet habe.
Mehr anzeigen

Bei seiner Premiere im Haupttableau eines Grand Slam schafft es der Aargauer Jérôme Kym sogleich in die dritte Runde. Nachdem er die Qualifikation ohne Satzverlust überstanden hatte, schaltete er in den ersten beiden Runden der US Open die US-Amerikaner Ethan Quinn und zuletzt Brandon Nakashima aus.

Insbesondere der Sieg über Nakashima sorgt für Aufsehen, denn der 24-Jährige ist die Nummer 31 der Weltrangliste. Zum Vergleich: Der 22-jährige Schweizer ist auf Platz 175 klassiert.

Der Stern des Aargauers geht in dieser Saison so richtig auf. Zum ersten Mal richtig ins Rampenlicht spielte er sich in Gstaad, wo er im Viertelfinale knapp am Franzosen Arthur Cazaux scheiterte.

US Open. Jérôme Kym steht nach Fünfsatzkrimi in der 3. Runde

US OpenJérôme Kym steht nach Fünfsatzkrimi in der 3. Runde

Die dritte Runde in New York ist das erste grosse Highlight seiner Karriere und da wartet in der Nacht auf Samstag ein harter Brocken auf ihn: die Weltnummer 4 Taylor Fritz. Der 27-jährige US-Amerikaner geht als haushoher Favorit ins Duell mit dem Schweizer. 

Mit Leandro Riedi verzückt ein zweiter Schweizer an den US Open und sorgt für die vorläufige Auferstehung des Schweizer Männertennis. In der Nacht auf Freitag schaffte er gegen die Weltnummer 19 Francisco Cerundolo ein unfassbares Comeback.

Riedi: «Ich habe es schon oft erlebt»

Der 23-jährige Schweizer, der in Wimbledon zum ersten Mal die Qualifikation eines Grand Slam überstand und in der 1. Runde ausschied, machte einen 2-Sätze-Rückstand wett und gewann den Fünf-Statz-Krimi gegen den Argentinier schlussendlich mit 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2.

Für einen Aufreger sorgte während der Partie ein Zuschauer. Nach einer missglückten Vorhand im vierten Satz, lieferte sich Riedi ein Wortgefecht mit der Person aus dem Publikum, die im ganzen Spiel den Schweizer laut anfeuerte.

Der Schweizer wurde vom Stuhlschiedsrichter verwarnt, woraufhin er ihm erklärte, dass die Person auf ihn gewettet habe und er sie nicht im Stadion haben wolle. Als der Aufruf kam, den Zuschauer aus dem Stadion zu begleiten, hatte dieser seinen Platz bereits verlassen.

Nach der Partie erklärte Riedi dem Tennis-Portal «Bounces», weshalb er sich sicher sei, dass der Zuschauer auf ihn gewettet habe: «Ich habe es schon oft erlebt. Ich habe ihn bereits bei meinem Erstrundenspiel gesehen und er schrie nach jedem Punkt meinen Namen. Da dachte ich mir: ‹Der Typ hat sicher auf mich gewettet›.»

Weltnummer 19 geschlagen. Leandro Riedi am US Open nach grosser Wende in der 3. Runde

Weltnummer 19 geschlagenLeandro Riedi am US Open nach grosser Wende in der 3. Runde

Während des vierten Satzes im Spiel gegen Cerundolo dachte sich der Schweizer, dass wenn er verliere, er von der Person angeschrieben und beleidigt werde. Deshalb habe er gewollt, dass der Zuschauer das Stadion verlasse.

Bleibt zu hoffen, dass Riedi bei seinem Duell in der dritten Runde gegen den Polen Kamil Majchrzak (in der Nacht auf Sonntag) von keinen externen Faktoren abgelenkt wird. Ein weiterer Sieg wäre für die Nummer 435 der Welt der Lohn für den hart erarbeiteten Comeback nach einem von Verletzungen geprägten Jahr.

Mehr Videos aus dem Ressort

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Martina Hingis verrät im Interview mit blue Sport, wie sie ihre Tochter auf dem Tennisplatz fördert.

30.06.2025

Günthardt: «Sinner und Alcaraz sind sensationell. Aber besser als die «Big 3»?»

Günthardt: «Sinner und Alcaraz sind sensationell. Aber besser als die «Big 3»?»

Heinz Günthardt über die Dominanz der Wimbledon-Finalisten Sinner und Alcaraz.

14.07.2025

Meistgelesen

Trump flirtet mit Ministerin Pam Bondi +++ Präsident entzieht Harris Secret-Service-Schutz
Raketen beschädigen Bayraktar-Fabrik in Kiew schwer +++ Putin setzt jetzt auch Seedrohnen ein
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
Holzmuni als grosser Star ++ Erster Blick in die Arena ++ Vreni Schneider erntet Applaus
Zwei Schweizer Qualifikanten verzücken die US Open

Mehr Tennis

Trotz Rückenprobleme. Zverev wie Sinner und Alcaraz ohne Satzverlust

Trotz RückenproblemeZverev wie Sinner und Alcaraz ohne Satzverlust

US Open. Golubic als letzte Schweizerin ausgeschieden

US OpenGolubic als letzte Schweizerin ausgeschieden

Chancelos gegen Weltnummer 58. Belinda Bencic scheitert am US Open in der 2. Runde

Chancelos gegen Weltnummer 58Belinda Bencic scheitert am US Open in der 2. Runde

Videos aus dem Ressort

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

Der FC Basel verpasst den Sprung in die Champions League. blue Sport Experte Marco Streller liefert eine Einschätzung.

28.08.2025

blue Sport Chefredaktor Andreas Böni: «Man muss Leon Avdullahu keine Träne nachweinen﻿»

blue Sport Chefredaktor Andreas Böni: «Man muss Leon Avdullahu keine Träne nachweinen﻿»

28.08.2025

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

27.08.2025

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

blue Sport Chefredaktor Andreas Böni: «Man muss Leon Avdullahu keine Träne nachweinen﻿»

blue Sport Chefredaktor Andreas Böni: «Man muss Leon Avdullahu keine Träne nachweinen﻿»

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

Mehr Videos