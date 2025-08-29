Zwei Schweizer Qualifikanten verzücken die US Open

Leandro Riedi steht an den US Open in der dritten Runde. KEYSTONE

Die beiden Schweizer Leandro Riedi und Jérôme Kym überzeugen an den diesjährigen US Open und stehen in der dritten Runde. Nur ein Vorfall zwischen Riedi und einem Zuschauer drückt auf die positive Stimmung.

Riedi kämpfte sich in seinem Zweitrundenspiel gegen Francisco Cerundolo eindrücklich nach einem 0:2-Satzrückstand zurück.

In der Partie mit dem Argentinier kam es zu einem Wortgefecht mit einem Zuschauer, der Riedi lautstark anfeuerte und mutmasslich auf ihn gewettet habe. Mehr anzeigen

Bei seiner Premiere im Haupttableau eines Grand Slam schafft es der Aargauer Jérôme Kym sogleich in die dritte Runde. Nachdem er die Qualifikation ohne Satzverlust überstanden hatte, schaltete er in den ersten beiden Runden der US Open die US-Amerikaner Ethan Quinn und zuletzt Brandon Nakashima aus.

Insbesondere der Sieg über Nakashima sorgt für Aufsehen, denn der 24-Jährige ist die Nummer 31 der Weltrangliste. Zum Vergleich: Der 22-jährige Schweizer ist auf Platz 175 klassiert.

Der Stern des Aargauers geht in dieser Saison so richtig auf. Zum ersten Mal richtig ins Rampenlicht spielte er sich in Gstaad, wo er im Viertelfinale knapp am Franzosen Arthur Cazaux scheiterte.

Die dritte Runde in New York ist das erste grosse Highlight seiner Karriere und da wartet in der Nacht auf Samstag ein harter Brocken auf ihn: die Weltnummer 4 Taylor Fritz. Der 27-jährige US-Amerikaner geht als haushoher Favorit ins Duell mit dem Schweizer.

Mit Leandro Riedi verzückt ein zweiter Schweizer an den US Open und sorgt für die vorläufige Auferstehung des Schweizer Männertennis. In der Nacht auf Freitag schaffte er gegen die Weltnummer 19 Francisco Cerundolo ein unfassbares Comeback.

Riedi: «Ich habe es schon oft erlebt»

Der 23-jährige Schweizer, der in Wimbledon zum ersten Mal die Qualifikation eines Grand Slam überstand und in der 1. Runde ausschied, machte einen 2-Sätze-Rückstand wett und gewann den Fünf-Statz-Krimi gegen den Argentinier schlussendlich mit 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2.

Für einen Aufreger sorgte während der Partie ein Zuschauer. Nach einer missglückten Vorhand im vierten Satz, lieferte sich Riedi ein Wortgefecht mit der Person aus dem Publikum, die im ganzen Spiel den Schweizer laut anfeuerte.

Der Schweizer wurde vom Stuhlschiedsrichter verwarnt, woraufhin er ihm erklärte, dass die Person auf ihn gewettet habe und er sie nicht im Stadion haben wolle. Als der Aufruf kam, den Zuschauer aus dem Stadion zu begleiten, hatte dieser seinen Platz bereits verlassen.

Nach der Partie erklärte Riedi dem Tennis-Portal «Bounces», weshalb er sich sicher sei, dass der Zuschauer auf ihn gewettet habe: «Ich habe es schon oft erlebt. Ich habe ihn bereits bei meinem Erstrundenspiel gesehen und er schrie nach jedem Punkt meinen Namen. Da dachte ich mir: ‹Der Typ hat sicher auf mich gewettet›.»

Während des vierten Satzes im Spiel gegen Cerundolo dachte sich der Schweizer, dass wenn er verliere, er von der Person angeschrieben und beleidigt werde. Deshalb habe er gewollt, dass der Zuschauer das Stadion verlasse.

Bleibt zu hoffen, dass Riedi bei seinem Duell in der dritten Runde gegen den Polen Kamil Majchrzak (in der Nacht auf Sonntag) von keinen externen Faktoren abgelenkt wird. Ein weiterer Sieg wäre für die Nummer 435 der Welt der Lohn für den hart erarbeiteten Comeback nach einem von Verletzungen geprägten Jahr.

