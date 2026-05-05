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WTA/ATP Rom Zwei Schweizerinnen überstehen die Qualifikation

SDA

5.5.2026 - 18:22

Rebeka Masarova gewann in der Qualifikation das Schweizer Duell gegen Jil Teichmann
Rebeka Masarova gewann in der Qualifikation das Schweizer Duell gegen Jil Teichmann
Keystone

Rebeka Masarova und Simona Waltert qualifizieren sich für das Hauptfeld des Sandplatzturniers in Rom. Dagegen scheitert bei den Männern mit Leandro Riedi die letzte Schweizer Hoffnung vorzeitig.

Keystone-SDA

05.05.2026, 18:22

In der zweiten und letzten Runde der Qualifikation kam es zu einem Schweizer Duell, das Masarova (WTA 160) nach einem Steigerungslauf gegen Jil Teichmann (WTA 196) 1:6, 6:1, 6:1 für sich entschied. Die 26-jährige Baslerin und die zwei Jahre ältere Seeländerin standen sich auf der WTA Tour erstmals gegenüber.

Waltert (WTA 91) stand gegen die Chinesin Yuan Yue (WTA 115) mehrmals vor dem Aus. Im entscheidenden dritten Satz lag die Bündnerin 3:5 zurück und wehrte vier Matchbälle ab. Dank grosser Willensleistung gewann sie vier Games in Serie und erreichte damit erstmals das Hauptfeld des WTA-1000-Turniers in der italienischen Hauptstadt.

Damit sind vier Schweizerinnen in Rom vertreten. Belinda Bencic (WTA 12), die nach einem Freilos in der 2. Runde auf die frühere US-Open-Siegerin Bianca Andreescu aus Kanada trifft, sowie Viktorija Golubic (WTA 90) standen direkt im Hauptfeld.

Das Turnier der Männer findet dagegen ohne Schweizer Beteiligung statt. Nach Stan Wawrinka, der Forfait gegeben hat, unterlag Leandro Riedi (ATP 128) in der zweiten Qualifikationsrunde dem Argentinier Francisco Comesaña (ATP 114) in drei Sätzen.

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