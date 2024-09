Jil Teichmann übersteht in Montreux die erste Runde Keystone

Mit Céline Naef (WTA 177), Jil Teichmann (WTA 202) und Simona Waltert (WTA 209) stehen beim Challenger in Montreux am Montag drei Schweizerinnen im Einsatz. Nur eine übersteht die 1. Runde.

SDA

Teichmann gewann gegen die Französin Elsa Jacquemot (WTA 137) 6:0, 4:6, 6:2. Die Linkshänderin könnte in den Achtelfinals auf eine andere Schweizerin treffen: Valentina Ryser (WTA 243) trifft in der ersten Runde auf die Serbin Olga Danilovic (WTA 110).

Naef und Waltert mussten sich hingegen auf Waadtländer Sand in zwei Sätzen geschlagen geben. Die Schwyzerin unterlag der Rumänin Irina-Camelia Begu (WTA 130) 0:6, 3:6, während die Bündnerin gegen die Brasilianerin Laura Pigossi (WTA 141) 2:6, 6:7 (2:7) verlor.

Mit der Qualifikantin Jenny Dürst (WTA 434) steht eine fünfte Schweizerin in Montreux im Hauptfeld. Sie trifft am Dienstag in der ersten Runde auf die Kroatin Tara Würth (WTA 361).

sda