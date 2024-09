Jasmine Paolini scheitert am US Open im Achtelfinal Keystone

Nach den Finalteilnahmen in Roland Garros und Wimbledon in diesem Jahr ist für Jasmine Paolini (WTA 5) am US Open im Achtelfinal Schluss. Die Italienerin unterliegt Karolina Muchova (WTA 52) 3:6, 3:6.

SDA

Paolini führte in den Sätzen 3:1 und 3:2, verlor dann aber fünf respektive vier Games in Folge. Für die 28-jährige Muchova ist der Erfolg eine schöne Bestätigung, nachdem sie wegen einer Operation am Handgelenk einen Grossteil der Saison verpasst hatte. Nun will die Tschechin ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen, als sie in New York den Halbfinal erreichte.

sda