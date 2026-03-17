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WTA Miami Zweisatzniederlage für Simona Waltert

SDA

17.3.2026 - 21:01

Simona Waltert in Aktion
Simona Waltert in Aktion
Keystone

Simona Waltert (WTA 88) scheitert am WTA-1000-Turnier in Miami in der 1. Runde. Die Bündnerin unterliegt der im WTA-Ranking um sieben Positionen besser klassierten Ajla Tomljanovic 3:6, 4:6.

Keystone-SDA

17.03.2026, 21:01

Gut ein Jahr nach ihrem Sieg im ersten Aufeinandertreffen musste sich Waltert der seit 2018 für Australien spielenden, gebürtigen Kroatin diesmal geschlagen geben.

Im ersten Durchgang genügte der erfahrenen Tomljanovic ein einziges Break zum 3:1, um den Unterschied auszumachen. Auch im zweiten Satz agierte die dreifache Viertelfinalistin bei Grand-Slam-Turnieren in den entscheidenden Momenten sicherer. Beim Stand von 3:3 musste Waltert ihren Aufschlag abgeben und konnte diesen Rückstand nicht mehr wettmachen.

Damit ruhen die Schweizer Hoffnungen in Florida nun auf Belinda Bencic. Die Weltnummer 12 geniesst in der 1. Runde ein Freilos. Ihre erste Gegnerin wird im Duell zwischen der Türkin Zeynep Sonmez (WTA 83) und der früheren Top-10-Spielerin Beatriz Haddad Maia (WTA 69) aus Brasilien ermittelt.

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