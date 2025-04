Rebeka Masarova spielt die Rückhand beidhändig (Archivaufnahme) Keystone

Belinda Bencic ist die einzige Schweizerin in den Achtelfinals des WTA-1000-Turniers in Madrid, nachdem Rebeka Masarova (WTA 153) am Sonntagnachmittag in der 3. Runde eine Niederlage erlitt.

Keystone-SDA SDA

Die Baslerin, die sich in der Qualifikation durchgesetzt hatte, unterlag der Amerikanerin Peyton Stearns (WTA 44) 2:6, 0:6. Die Schweizerin fand nie ins Spiel. Schwächen zeigte sie insbesondere mit dem zweiten Aufschlag, der nur viermal zu einem Punktgewinn führte.

Trotz dieser Niederlage kann Rebeka Masarova nach zuvor vier Siegen eine positive Bilanz ziehen. In der Weltrangliste dürfte sie um rund 30 Positionen nach vorne stossen.