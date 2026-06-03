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Seit 2009 verheiratet Thomas und Lisa Müller haben sich getrennt

dpa

3.6.2026 - 22:43

Lange waren Lisa und Thomas Müller als Traumpaar in Stadien und auf roten Teppichen unterwegs. (Archivbild)
Lange waren Lisa und Thomas Müller als Traumpaar in Stadien und auf roten Teppichen unterwegs. (Archivbild)
picture alliance / Tobias Hase/dpa

Thomas Müller wechselte vergangenen Sommer von München nach Kanada, seine Frau Lisa blieb in Bayern. Schon lange wurde über die Beziehung des beiden spekuliert. Nun gibt es eine offizielle Erklärung.

DPA

03.06.2026, 22:43

05.06.2026, 07:44

Fussballstar Thomas Müller und seine Frau, die Dressurreiterin Lisa Müller, sind nicht mehr zusammen. Das bestätigte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, der «Bild»-Zeitung. Das Paar habe sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt, hiess es. Schon seit Monaten hatte es Spekulationen über die Beziehung der Müllers gegeben. 

Das Paar hatte 2009 geheiratet. Der ehemalige Nationalspieler (36) spielt seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Lisa Müller (36), die nicht mit nach Kanada gegangen und in Bayern geblieben ist, kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam.

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