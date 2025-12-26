Familie von verstorbenem Biathlet Bakken schaltet Anwälte ein

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hintergründe nicht geklärt Familie von verstorbenem Biathlet Bakken schaltet Anwälte ein

dpa

26.12.2025 - 14:03

Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist gestorben, die Hintergründe sind noch nicht klar. (Archivbild)
Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist gestorben, die Hintergründe sind noch nicht klar. (Archivbild)
dpa

Der Tod des Biathleten Sivert Guttorm Bakken wirft weiter Fragen auf. Jetzt wird eine Kanzlei aus seiner Heimat Norwegen hinzugezogen.

DPA

26.12.2025, 14:03

26.12.2025, 14:04

Nach dem Tod des norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken haben der norwegische Biathlon-Verband und Bakkens Familie eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet. Diese soll den Fall bis zur Klärung begleiten, wie Anwalt Bernt Heiberg von der Elden Advokatfirma dem norwegischen Sender TV 2 sagte.

«Dabei handelt es sich um ein reguläres Mandat, bei dem wir als Bindeglied zwischen den italienischen Behörden und den Hinterbliebenen fungieren sowie bei den praktischen Abläufen im Zusammenhang mit der Überführung des Verstorbenen nach Norwegen unterstützen», sagte Heiberg.

Weitere Nachrichten erst nach Autopsie

Er betonte «ausdrücklich», dass es keine Grundlage für die Annahme gebe, «dass eine strafbare Handlung» vorliege. Seine Kollegin Oline Bredeli sei vor Ort in Italien, um dort das Geschehen zu begleiten. Zudem teilte die Kanzlei mit, dass nicht zu erwarten sei, dass die Medien weitere Informationen bis zum Vorliegen des vorläufigen Autopsieberichtes Anfang der kommenden Woche erhalten.

Der 27 Jahre alte Bakken war am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden worden. Dort hatte er sich mit anderen Teamkollegen zum Training aufgehalten. Wie der norwegische Biathlon-Verband bekanntgegeben hatte, trug Bakken bei seinem Auffinden eine Höhentrainingsmaske.

Detail kommt ans Licht. Norwegischer Biathlet Bakken trug bei Tod eine Höhenmaske

Detail kommt ans LichtNorwegischer Biathlet Bakken trug bei Tod eine Höhenmaske

Bakken war zuletzt wieder in der Weltspitze

Bakken galt einst als grosses Talent. Im März 2022 gab er sein Weltcup-Debüt. Im selben Jahr gelang ihm auch ein Weltcup-Sieg. Doch kurz darauf holte ihn ein gesundheitlicher Rückschlag ein, er erlitt nach seiner dritten Corona-Impfung eine Herzmuskelentzündung. Erst in der Saison 2024/25 gab er sein Comeback im IBU-Cup, wo er sich mit mehreren Podestplätzen empfahl. 

In diesem Winter kehrte Bakken auch in den Weltcup-Kader zurück und schaffte mehrere Top-Ten-Platzierungen. Zuletzt war er am 19. Dezember beim letzten Sprintrennen des Jahres im französischen Le Grand-Bornand Fünfter geworden und war auch für den Weltcup in Oberhof ab 8. Januar nominiert gewesen.

Meistgelesen

Prinzessin Mette-Marit bricht ihr Schweigen über Sohn Marius
Familie von verstorbenem Biathlet Bakken schaltet Anwälte ein
Endlich Wunschplatz im Zug: So funktioniert die neue Sitzplatz-Reservation der SBB

Videos aus dem Ressort

Endlich Wunschplatz im Zug: So funktioniert die neue Sitzplatz-Reservation der SBB

Endlich Wunschplatz im Zug: So funktioniert die neue Sitzplatz-Reservation der SBB

Endlich selbst den Sitzplatz auswählen: Die SBB haben ihre App aktualisiert und bieten in ersten Zügen eine grafische Sitzplatzreservation an. Vorerst ist die Neuerung allerdings nur auf ausgewählten Verbindungen verfügbar.

26.12.2025

«König Donny der Achte»: Jimmy Kimmel attackiert Trump und warnt vor Demokratie-Zerfall

«König Donny der Achte»: Jimmy Kimmel attackiert Trump und warnt vor Demokratie-Zerfall

Statt besinnlicher Töne gab es klare Worte: In der alternativen Weihnachtsansprache von Channel 4 rechnete US-Moderator Jimmy Kimmel mit Präsident Donald Trump ab. Seine Rede wurde zu einer pointierten Warnung vor dem Abbau demokratischer Grundwerte.

26.12.2025

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf vor Ort

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf vor Ort

Am Weihnachtsabend kam es in Sarmenstorf zu einem Brand in einem Dreifamilienhaus. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, eine Person wurde leicht verletzt.

26.12.2025

Endlich Wunschplatz im Zug: So funktioniert die neue Sitzplatz-Reservation der SBB

Endlich Wunschplatz im Zug: So funktioniert die neue Sitzplatz-Reservation der SBB

«König Donny der Achte»: Jimmy Kimmel attackiert Trump und warnt vor Demokratie-Zerfall

«König Donny der Achte»: Jimmy Kimmel attackiert Trump und warnt vor Demokratie-Zerfall

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf vor Ort

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf vor Ort

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Mann war suspendiert. Toter vom Rheinufer war Mitarbeiter von Gemeinde

Mann war suspendiertToter vom Rheinufer war Mitarbeiter von Gemeinde

Papst mahnt zu Frieden. «Dröhnen der Waffen möge verstummen»

Papst mahnt zu Frieden«Dröhnen der Waffen möge verstummen»

Ukraine. Ex-NDB-Mitarbeiter Baud will EU-Sanktionen gegen ihn anfechten

UkraineEx-NDB-Mitarbeiter Baud will EU-Sanktionen gegen ihn anfechten