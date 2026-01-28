Die Basketball-Welt trauert um Don Nelson. Die Trainerlegende ist im Alter von 86 Jahren verstorben, wie seine Familie mitteilte.

Mit 1335 Siegen als Trainer hielt Nelson lange den NBA-Rekord, ehe ihn Gregg Popovich 2022 überholte. Dreimal wurde der Amerikaner zum Trainer des Jahres gewählt (1983, 1985, 1992). Trotz 18 Playoff-Teilnahmen gelang es ihm jedoch nie, sein Team in die NBA-Finals zu führen.

Als Spieler feierte Nelson hingegen grosse Erfolge. Mit den Boston Celtics wurde er zwischen 1966 und 1976 fünfmal NBA-Champion. Die Celtics ehrten ihn zudem, indem sie seine Trikotnummer 19 nicht mehr vergeben.