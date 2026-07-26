Mathieu van der Poel gewinnt die Schlussetappe der Tour de France, die mit dem Circuit im Montmartre-Quartier Spektakel bietet. Der Niederländer rettet Sekundenbruchteile seiner Flucht ins Ziel.

Tadej Pogacar, der ebenfalls den Etappensieg suchte und Van der Peol bei der Flucht half, wurde 300 m vor dem Ziel gestellt. Der Slowene gewann die Tour de France zum fünften Mal und schliesst somit zu den Rekordsiegern Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault und Miguel Indurain auf.

Die Tour de France endete auch Schweizer Sicht erfolgreich. Yannis Voisard aus dem Schweizer Team Tudor schloss das Rennen bei der Premiere an seinem 28. Geburtstag im 11. Rang ab. Der Jurassier hielt in den Bergen mit der zweiten Garde der Kletterer mit. Auch Mauro Schmid überzeugte. Als Puncheur feierte er einen Tagessieg und wurde zweimal Zweiter.

Der Circuit, der seit den Olympischen Spielen 2024 gefahren wird, wurde heuer leicht zum Vorteil der Sprinter modifiziert. Vom «Bergpreis» bis ins Ziel waren es noch zehn Kilometer. Und genau diese Modifikation bot einen Krimi. In der zweitletzten Runde hatten sich Van der Poel und Pogacar abgesetzt. In der Fläche kamen Remco Evenepoel und Mads Pedersen hinzu. Der aktuelle und die drei ehemaligen Weltmeister harmonisierten gut. Doch ein grösseres Verfolgerfeld kam nochmals heran.

In der letzten Runde kamen nur noch Van der Poel und Pogacar im Anstieg weg. Und die knapp zehn Sekunden sollten tatsächlich reichen. Die beiden harmonierten und gingen an ihre Grenzen. Die Verfolger sahen erst auf dem letzten Kilometer die Chance, doch noch aufzuschliessen. Aber 300 m vor dem Ziel gab Van der Poel nochmals Vollgas, während Pogacar die Beine hängen lassen musste. Van der Poel rettete sich mit dem Kraftakt über die Linie.