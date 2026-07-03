Der 41-jährige Brite hat nach einem Trainingsunfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen Ende August 2025 in Frankreich kein Rennen mehr bestritten.

«Unglücklicherweise hat es diesen Sturz gegeben», sagte Froome nun gegenüber «The Athletic». «So wollte ich nicht aufhören. Aber ich wusste da schon, dass es das sein wird.» Beim Unfall erlitt Froome lebensbedrohliche Verletzungen, darunter mehrere Rippenbrüche, einen Lendenwirbelbruch, einen Pneumothorax sowie einen Perikardriss, also einen Riss im schützenden Herzbeutel.

Es war nicht die erste schwere Verletzung seiner Karriere. Bereits 2019 war Froome in der Vorbereitung auf die Tour de France schwer gestürzt und hatte sich unter anderem einen offenen Oberschenkelbruch sowie weitere komplizierte Verletzungen zugezogen, von denen er sich nur mühsam zurückkämpfte. Sein früheres Leistungsniveau erreichte er danach jedoch nicht mehr.

Neben seinen Gesamtsiegen in den Jahren 2012, 2015, 2016 und 2017 an der Tour de France gewann Froome zudem zweimal die Vuelta a España sowie einmal den Giro d’Italia. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro sowie bei der WM 2017 sicherte er sich jeweils die Bronzemedaille im Zeitfahren.