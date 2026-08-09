Demi Vollering gewinnt die Tour de France 2026 vor Kasia Niewiadoma. Marlen Reusser stürzt hingegen früh im Rennen und kann nicht um die vordersten Plätze mitfahren.

Demi Vollering fuhr im Maillot jaune in Nizza zum dritten Etappensieg in diesem Jahr und zu ihrem zweiten Sieg nach 2023 an der wichtigsten Rundfahrt des Jahres.

«Ich habe an mein Team gedacht. Ich habe an die harte Arbeit und all die Menschen, die hinter mir stehen gedacht», sagte die Niederländerin im offiziellen Sieger-Interview über den Moment, in dem sie die Ziellinie überquerte.

Entscheidend dafür, dass sie sich ihren zweiten Tour-de-France-Sieg sicherte, waren auf der rund 99 Kilometer langen Strecke die letzten 15 Kilometer. Auf diesen distanzierte Vollering ihre Konkurrentin Kasia Niewiadoma, die auf der Königsetappe auf den Mont Ventoux brilliert hatte, um über eine Minute. Die Polin wurde vor Elisa Longo Borghini schliesslich Zweite im Gesamtklassement.

Enttäuschung für Reusser

Aus Schweizer Sicht endete die Rundfahrt mit einer grossen Enttäuschung. Marlen Reusser, die bis zur Königsetappe am Freitag auf den Mont Ventoux während drei Etappen das Maillot jaune getragen hatte, stürzte bei der zweiten von insgesamt vier Abfahrten vom Col d'Eze.

Die Bernerin fuhr das Rennen zwar noch zu Ende. Doch den 3. Platz in der Gesamtwertung konnte sie nicht verteidigen. Der Tour-Sieg war bereits vor dem Sturz und rund 67 Kilometer vor dem Ziel ausser Reichweite. Reusser konnte nicht mehr mit der Gruppe rund um die Führenden in der Gesamtwertung mithalten und fiel zurück.

Als 109. und mit 24:35 Minuten Rückstand auf Vollering fuhr Reusser schliesslich ins Ziel. In der Gesamtwertung resultierte mit 25:57 Minuten Rückstand der 14. Rang. Noemi Rüegg beendete die Rundfahrt auf dem 17. Platz.