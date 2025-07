Vom Superhelden zum Provokateur

Extremsportler Felix Baumgartner ist tot. Caroline Seidel/dpa (Archivbild)

Der verstorbene Extremsportler Felix Baumgartner wurde mit seinem Sprung aus der Stratosphäre zum Helden. In seiner Heimat Österreich machte er sich danach jedoch unbeliebt – und ging in die Schweiz.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Extremsportler Felix Baumgartner ist tot.

Durch seinen Sprung aus der Stratosphäre wurde er weltberühmt – und in seiner Heimat Österreich zum Helden.

In den Jahren danach sorgte er jedoch immer wieder durch provokante Aussagen für Empörung. Mehr anzeigen

Der Extremsportler Felix Baumgartner ist tot. In seiner Heimat Österreich wurde er im Oktober 2012 endgültig zum Helden. Mit seinem Sprung aus der Stratosphäre heimste er gleich drei Weltrekorde ein – und durchbrach als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer.

Nach seinem Rekordsprung kündigte Baumgartner seinen sofortigen Rückzug aus dem Extremsport an. In den Jahren danach machte sich der Salzburger daheim jedoch nur wenig Freunde. Immer wieder sorgte er mit provokanten Aussagen für Aufsehen.

Insbesondere für seine Äusserungen zur Politik musste Baumgartner in Österreich viel Kritik einstecken. So sprach sich Baumgartner nur zwei Wochen nach seinem Rekordsprung gegen die Demokratie und für eine «gemässigte Diktatur» aus – und zwar durch ein «paar Leute aus der Privatwirtschaft», die sich «wirklich auskennen» würden.

Haus und Helikopter beschlagnahmt

Auch mit dem Fiskus legte sich der Extremsportler an. 2013 stufte die österreichische Finanzverwaltung Baumgartner nicht als bei Sportveranstaltungen auftretenden Sportler ein. Der damit verbundene Steuerrabatt sei dadurch nicht anzuwenden. Daraufhin zog er ins thurgauische Arbon.

Baumgartners Haus und sein Helikopter wurden indessen aufgrund seiner Steuerschulden von den Behörden beschlagnahmt.

Seinen Umzug in die Schweiz begründete Baumgartner mit den Steuern. 2016 sagte er der «Kleinen Zeitung»: «Das hat steuerliche Gründe. Weil es in Österreich schwierig ist. Man hat keine Sicherheit, was die Steuern betrifft», erklärte er.

Lob für Viktor Orban

Vier Jahre später löste Baumgartner nach Postings in den sozialen Medien einen Sturm der Entrüstung aus. «Ein Land, in dem Angeln ohne Angelschein rechtlich bestraft wird und Menschen ohne Pass die Grenze überqueren, können nur Idioten regieren», schrieb er auf Facebook.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hingegen verdiene durch seine Migrationspolitik den Friedensnobelpreis, so Baumgartner. Ausserdem äusserte sich der Salzburger positiv über die ultrarechte sogenannte Identitäre Bewegung und deren Vorsitzenden Martin Sellner.

«Bei der Figur auch kein Wunder»

Im Januar 2024 bezeichnete Baumgartner den Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, Florian Klenk, als «Trottel» und «Pharmahure», weil sich dieser trotz seiner Covid-Erkrankungen positiv zu seinen fünf Impfungen geäussert hatte. Nach dieser Äusserung verurteilte ihn das Landesgericht für Strafsachen Wien wegen übler Nachrede nicht rechtskräftig zu einer Entschädigungszahlung von 5000 Euro.

Ausserdem fiel Baumgartner immer wieder durch frauenfeindliche und anti-feministische Äusserungen auf. So griff er etwa die Moderatorin Corinna Milborn scharf an. Sie hatte zuvor eine Werbekampagne von Palmers als sexistisch kritisiert. Auf Facebook schrieb er: «Schön, wenn sich zu Hause wieder einige sogar zu Ostern aufregen! Allen voran Puls-4-Infochefin und -Moderatorin Corinna Milborn, bei der Figur auch kein Wunder!»

Wegen abwertender Äusserungen über Frauen bekam er schliesslich den österreichischen Negativ-Preis «Rosa Handtaschl» verliehen.