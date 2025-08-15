  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jetzt herrscht Klarheit 21-monatige Sperre gegen den Schweizer Handball-Nationalgoalie

SDA

15.8.2025 - 20:25

Der Schweizer Handball-Goalie Nikola Portner darf erst ab dem 10. Dezember 2025 wieder Pflichtspiele bestreiten
Der Schweizer Handball-Goalie Nikola Portner darf erst ab dem 10. Dezember 2025 wieder Pflichtspiele bestreiten
Keystone

Nun herrscht Klarheit in der Dopingakte um Nikola Portner: Der Schweizer Handball-Nationalgoalie wird für 21 Monate gesperrt, ist aber Mitte Dezember wieder spielberechtigt.

Keystone-SDA

15.08.2025, 20:25

15.08.2025, 21:05

Nach Portners Doping-Freispruch vor knapp 14 Monaten zog die Nationale Anti-Doping Agentur Deutschlands (NADA) den Fall vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Nun ist die Angelegenheit bereinigt.

Wie am Freitag bekannt wurde, haben sich Portner, die NADA, die Welt Anti-Doping Agentur (WADA) und die Handball-Bundesliga (HBL) auf eine Vereinbarung zur Streitbeilegung verständigt, mit dem Resultat einer 21-monatigen Sperre gegen den Torhüter des Champions-League-Siegers SC Magdeburg. Diese beginnt rückwirkend mit dem 10. März 2024.

An diesem Tag wurden bei Portner Spuren von Methamphetaminen, auch bekannt als Crystal Meth, nachgewiesen. Daraufhin wurde der Goalie der Schweizer Nationalmannschaft suspendiert. Nach einem wochenlangen Verfahren hob die deutsche Handball-Liga die Suspendierung im Juni 2024 auf. Als Reaktion darauf legte die nationale Doping-Agentur Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS ein, Portner durfte aber bis zum definitiven Entscheid spielen.

«Die Parteien sind sich einig, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Verstoss gegen Anti-Doping-Bestimmungen vorsätzlich begangen wurde», schreibt die WADA in der Mitteilung am Freitag. Der Streitbeilegungs-Vereinbarung ist zu entnehmen, dass es Portner zwei Monate vor Ablauf der Sperre wieder erlaubt ist, an Mannschaftstrainings teilzunehmen. Pflichtspieleinsätze sind ab dem 10. Dezember 2025 wieder möglich.

Meistgelesen

Trump und Putin schütteln sich auf dem roten Teppich die Hände +++ Doch kein Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Putin
«Wenn der Preis des Krieges zu hoch wird, wird Putin einlenken»
Nicolas Rimoldi will zurück zur FDP – am liebsten als Präsident

Videos aus dem Ressort

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

15.08.2025

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Im Schweizer Cup trifft der FC St.Gallen auf den FC Walenstadt, der sechs Ligen weiter unten beheimatet ist. Für das einmalige Spiel fährt der FCW die grossen Geschütze auf. Mehrere tausend Zuschauende werden erwartet.

15.08.2025

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Anspannung steigt. Gabentempel am Eidgenössischen Schwingfest eröffnet

Anspannung steigtGabentempel am Eidgenössischen Schwingfest eröffnet

Pius Schwizer in finanzieller Notlage. Polizeieinsatz auf dem Gestüt des Schweizer Springreiters

Pius Schwizer in finanzieller NotlagePolizeieinsatz auf dem Gestüt des Schweizer Springreiters

Gigers Paradezug auch mit dabei. Heuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Gigers Paradezug auch mit dabeiHeuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt