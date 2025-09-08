  1. Privatkunden
Rad-Rennen wird abgebrochen 4 Helikopter und 50 Spitalautos im Einsatz – 100 Verletzte nach Massensturz

Patrick Lämmle

8.9.2025

Verrunglückte Velofahrer beim RiderMan werden medizinisch versorgt.
Verrunglückte Velofahrer beim RiderMan werden medizinisch versorgt.
Keystone

Beim Velorennen RiderMan in Bad Dürrheim ist es am Sonntag zu Massenstürzen gekommen. Rund 100 Fahrer ziehen sich Verletzungen zu. Das Rennen wird schliesslich abgebrochen.

Patrick Lämmle

08.09.2025, 08:56

08.09.2025, 09:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Velorennen in Bad Dürrheim wird nach zwei Massenstürzen abgebrochen. Rund 100 Teilnehmende haben sich Verletzungen zugezogen.
  • 30 Fahrer haben sich schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich.
  • Vier Rettungshubschrauber und rund 50 Rettungswagen waren im Einsatz.
Laut Polizeiangaben haben sich bei den Massenstürzen beim Velorennen RiderMan im deutschen Bad Dürrheim bis zu 100 Teilnehmende verletzt. 30 davon haben sich demnach schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, berichtet «Sportschau». 25 Leichtverletzte seien vor Ort versorgt worden. Im Verlaufe des Sonntagabends meldeten sich laut Polizei immer mehr Betroffene, sodass die Zahl der Leichtverletzten auf 70 anstieg.

Bei den Rettungskräften der Region wurde ein Grossalarm ausgelöst. Vier Rettungshelikopter und rund 50 Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und in umliegende Spitäler und Kliniken zu bringen. Die Rennveranstaltung mit rund 1200 Teilnehmenden wurde nach den verheerenden Vorfällen abgebrochen.

Der erste Massensturz ereignete sich in einer engen Linkskurve, weil zu viele Fahrer gleichzeitig einbogen. Kurze Zeit später stürzten weitere Teilnehmende unweit der Unfallstelle, weil sich das Rennen aufstaute. 

Massensturz bei 70 km/h

Laut Organisator und Rennleiter Rik Sauser seien die Radfahrer an der Unfallstelle mit rund 70 km/h unterwegs gewesen. Zudem habe ihm jemand von einem geplatzten Reifen erzählt. Eine Bestätigung dafür gibt es zurzeit jedoch nicht.

«Stürze und damit ein gewisses Risiko gehören zum Radsport leider dazu», so Sauser weiter. «Wir sind froh, dass es nach bisherigen Erkenntnissen zumindest keine Schwerstverletzten gibt und wünschen allen Verunfallten eine schnelle und vor allem vollständige Genesung.»

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Titelsammler, Weltmeister, Olympiasiegerinnen. Sechs Athletinnen und Athleten, die viel zu früh zurücktraten.

23.03.2022

Mehr Videos