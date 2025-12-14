Sensation an der Darts-WM71-Jähriger wirft Top-Spieler aus dem Turnier
dpa
14.12.2025 - 08:00
Paul Lim begeistert als ältester Spieler der Darts-WM im Ally Pally. Nach drei Jahren Pause ist er wieder dabei – und feiert ein erfolgreiches Comeback.
DPA
14.12.2025, 08:00
dpa
Paul Lim hat als ältester Teilnehmer dieser Darts-Weltmeisterschaft die zweite Runde erreicht. Der 71-Jährige aus Singapur gewann mit 3:1 gegen den schwedischen Weltranglisten-49. Jeffrey de Graaf. Lim ist nach drei Jahren Pause wieder bei einer WM dabei.
Der «Singapore Slinger» ist ein Publikumsliebling. Er wurde auch gegen de Graaf von den Fans im legendären Ally Pally immer wieder lautstark angefeuert.
«Ich habe gespürt, dass ich die Menge auf meiner Seite habe – vielleicht liegt es an meiner Persönlichkeit, vielleicht an meinem Auftritt. Ich liebe das Spiel einfach», sagte Lim bei Sport1. Er erklärte auch, dass dies nicht seine letzte Teilnahme sei.
Zum ersten Mal trat er bei einer WM im Jahr 1982 an. Acht Jahre später feierte er mit dem Einzug ins Viertelfinale seinen grössten Erfolg. Bei eben jener Ausgabe sorgte Lim, der sich nur dank Schützenhilfe bei der Asian Tour für den Jahreshöhepunkt qualifizierte, für den ersten 9-Darter bei einer Weltmeisterschaft überhaupt.
Das könnte dich auch interessieren
So lässt es Top-Schiri Urs Schnyder auf der Bühne krachen
Urs Schnyder ist einer der besten Schweizer Schiedsrichter, pfeift in der Champions League – und rockt in der Freizeit auf der Bühne. blue Sport hat Schnyder bei einem Konzert besucht.
Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt
Erneut fliehen tausende Kambodschaner vor Gefechten an der thailändischen Grenze. Mütter, Kinder und Familien suchen Schutz in provisorischen Lagern – viele ohne zu wissen, ob sie zurückkehren können. Donald Trump will vermitteln.
11.12.2025
Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein
Neuer Rekord im Neeracherried. Während der Dämmerung versammeln sich derzeit hunderte Weissstörche, um gemeinsam zu übernachten. Das eindrucksvolle Schauspiel siehst du in unserem Video.
11.12.2025
Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei
Ein Skydiver bleibt am Flugzeug hängen – sein Reservefallschirm verhakt sich am Flügel. Hilflos baumelnd, nur mit einem Messer ausgerüstet, kämpft er um sein Leben. Das Video zeigt, wie er um sein Leben kämpft.
11.12.2025
Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt
Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein
Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei