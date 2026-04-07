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Dachverband gibt bekannt Ab 2030 jährlich eigene Marathon-WM

SDA

7.4.2026 - 12:41

Alphonce Simbu beim Zielsprint in Tokio, der ihm vor einem Jahr WM-Gold vor dem Deutschen Amanal Petros einbrachte. Ab 2030 soll der Marathon nicht mehr im Rahmen der Leichtathletik-WM ausgetragen werden
Alphonce Simbu beim Zielsprint in Tokio, der ihm vor einem Jahr WM-Gold vor dem Deutschen Amanal Petros einbrachte. Ab 2030 soll der Marathon nicht mehr im Rahmen der Leichtathletik-WM ausgetragen werden
Keystone

Die Marathonläufer ermitteln ihre Weltmeister von 2030 an jährlich in einer eigenständigen Meisterschaft und nicht mehr im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Leichtathletik-WM.

Keystone-SDA

07.04.2026, 12:41

07.04.2026, 13:33

Dies gab der internationale Dachverband World Athletics bekannt, der von «einer strategischen Entscheidung zugunsten der Zukunft des Langstreckenlaufs» schreibt.

2027 und 2029 werden die Medaillen noch bei der Leichtathletik-WM vergeben. Als Ausrichter für die Premiere 2030 ist Athen im Gespräch. «Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Weltmeisterschaft im Marathon zu prüfen», sagte der Brite Sebastian Coe, Präsident von World Athletics.

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