Alphonce Simbu beim Zielsprint in Tokio, der ihm vor einem Jahr WM-Gold vor dem Deutschen Amanal Petros einbrachte. Ab 2030 soll der Marathon nicht mehr im Rahmen der Leichtathletik-WM ausgetragen werden Keystone

Die Marathonläufer ermitteln ihre Weltmeister von 2030 an jährlich in einer eigenständigen Meisterschaft und nicht mehr im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Leichtathletik-WM.

Keystone-SDA SDA

Dies gab der internationale Dachverband World Athletics bekannt, der von «einer strategischen Entscheidung zugunsten der Zukunft des Langstreckenlaufs» schreibt.

2027 und 2029 werden die Medaillen noch bei der Leichtathletik-WM vergeben. Als Ausrichter für die Premiere 2030 ist Athen im Gespräch. «Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Weltmeisterschaft im Marathon zu prüfen», sagte der Brite Sebastian Coe, Präsident von World Athletics.