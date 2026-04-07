Die Marathonläufer ermitteln ihre Weltmeister von 2030 an jährlich in einer eigenständigen Meisterschaft und nicht mehr im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Leichtathletik-WM.
Dies gab der internationale Dachverband World Athletics bekannt, der von «einer strategischen Entscheidung zugunsten der Zukunft des Langstreckenlaufs» schreibt.
2027 und 2029 werden die Medaillen noch bei der Leichtathletik-WM vergeben. Als Ausrichter für die Premiere 2030 ist Athen im Gespräch. «Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Weltmeisterschaft im Marathon zu prüfen», sagte der Brite Sebastian Coe, Präsident von World Athletics.