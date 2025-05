Vergé-Déprés im Schwestern-Talk: «Ab und zu habe ich ihre Kleider geklaut» Die Geschwister Zoé und Anouk Vergé-Depré stehen neu als Team Zouk zusammen im Sand. Beim Schwestern-Talk sprechen die beiden über Ticks, Unordentlichkeit und Zeit im Bad. 24.04.2025

Streit, Ticks und Teamgeist: Anouk (32) und Zoé (27) Vergé-Dépré treten gemeinsam als Beachvolley-Duo an. Im Porträt von blue Sport sprechen die beiden über ihre besondere Schwester-Dynamik.

Sandro Zappella, Ronja Zeller Sandro Zappella

Auf diese Saison hin kommt es in der Beachvolleyball-Szene zum Traum-Duo Zoé Vergé-Depré und Anouk Vergé-Dépre. Als Team «Zouk», ein Mix der Vornamen Zoé und Anouk, treten die Schwestern seit dem Jahr 2025 gemeinsam an. Dass die beiden überhaupt als Duo zusammengefunden haben, ging eine romantische Geste voraus.

Aber wie unterscheiden sich die beiden und warum gab es in der Kindheit Streit? Zudem verrät Anouk, welchen Tick Zoé hat und die beiden erzählen, was sie aneinander am meisten schätzen. Im Schwestern-Talk bei blue Sport geben die Geschwister private Einblicke – das ganze Video ist oben im Artikel zu sehen.

