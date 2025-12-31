Littler gegen alle

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Darts-WM im Endspurt Littler gegen alle – sogar gegen die Fans

dpa

31.12.2025 - 10:15

Alle gegen Littler, Littler gegen die Fans: WM im Endspurt - Gallery
Alle gegen Littler, Littler gegen die Fans: WM im Endspurt - Gallery. Legte sich mit den Fans an: Luke Littler.

Legte sich mit den Fans an: Luke Littler.

Bild: dpa

Alle gegen Littler, Littler gegen die Fans: WM im Endspurt - Gallery. Top-Duell zur Primetime: Van Veen fordert Luke Humphries.

Top-Duell zur Primetime: Van Veen fordert Luke Humphries.

Bild: dpa

Alle gegen Littler, Littler gegen die Fans: WM im Endspurt - Gallery. Clayton ist auf dem Sprung in die Premier League.

Clayton ist auf dem Sprung in die Premier League.

Bild: dpa

Alle gegen Littler, Littler gegen die Fans: WM im Endspurt - Gallery
Alle gegen Littler, Littler gegen die Fans: WM im Endspurt - Gallery. Legte sich mit den Fans an: Luke Littler.

Legte sich mit den Fans an: Luke Littler.

Bild: dpa

Alle gegen Littler, Littler gegen die Fans: WM im Endspurt - Gallery. Top-Duell zur Primetime: Van Veen fordert Luke Humphries.

Top-Duell zur Primetime: Van Veen fordert Luke Humphries.

Bild: dpa

Alle gegen Littler, Littler gegen die Fans: WM im Endspurt - Gallery. Clayton ist auf dem Sprung in die Premier League.

Clayton ist auf dem Sprung in die Premier League.

Bild: dpa

Das neue Darts-Jahr startet mit vier Viertelfinals. Die grosse Frage, die über der WM-Fortsetzung schwebt: Wer kann ein Finale zwischen Luke Littler und Luke Humphries verhindern?

DPA

31.12.2025, 10:15

31.12.2025, 10:25

Direkt zum Start des Jahres 2026 wird es bei der Darts-WM in London spannend. An Neujahr (13.30 Uhr und 20.00 Uhr) warten im berühmten Alexandra Palace im Norden der britischen Hauptstadt die Viertelfinals. Die Runde der letzten Acht verspricht Spannung.

Die zentralen Themen vor der Fortsetzung des Turniers, bei dem der Sieger eine Million Pfund (1,15 Millionen Euro) erhält:

Littler gegen alle

Sportlich muss Titelverteidiger Luke Littler bei dieser WM niemanden fürchten. Doch der 18 Jahre junge Engländer machte beim 4:2 gegen Rob Cross in seinem letzten Spiel im Jahr 2025 einen Nebenschauplatz auf – mit den Fans. Nach unerwarteten Buhrufen gegen ihn wandte sich Littler direkt an die Anhänger im Ally Pally und sagte: «Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht.» 

Darts-Star Littler legt sich mit Fans an. «Ihr bezahlt mein Preisgeld – danke, dass ihr mich ausbuht»

Darts-Star Littler legt sich mit Fans an«Ihr bezahlt mein Preisgeld – danke, dass ihr mich ausbuht»

Mit rotem Kopf und jeder Menge Genugtuung behauptete er: «Es stört mich nicht. Es stört mich überhaupt nicht.» Mit Blick auf seine Partie an Neujahr (20.00 Uhr) gegen den Polen Krzysztof Ratajski sagte Littler: «Ich werde mich für das Viertelfinale auf das Schlimmste vorbereiten.» Der Jungstar erreichte 2024 das Finale und wurde 2025 erstmals Weltmeister.

Ex-Weltmeister gegen Europameister

Littlers grösster Herausforderer ist Luke Humphries, die Nummer zwei der Welt. Der Engländer bekommt es am Abend (21.30 Uhr) mit dem niederländischen Europameister Gian van Veen zu tun. «Das wird ein grossartiges Darts-Spiel. Ich mag ihn sehr, er ist ein guter Spieler und ich habe grossen Respekt vor ihm», sagte Humphries über die vielversprechende Ansetzung.

Luke Humphries: Kann er Luke Littler stoppen?
Luke Humphries: Kann er Luke Littler stoppen?
Keystone

Am Nachmittag (13.30 Uhr) eröffnen der Waliser Jonny Clayton und Ryan Searle aus England das Darts-Jahr 2026. Im Anschluss (15.00 Uhr) tritt der schottische Routinier Gary Anderson gegen den Engländer Justin Hood an die Scheibe. Anderson greift nach 2015 und 2016 nach seinem dritten WM-Titel.

Zwei Abschiede stehen an

Erst vor zwei Jahren endete im Darts-Sport eine Ära, als Kult-Schiedsrichter Russ Bray mit seiner markanten Stimme in den Ruhestand ging. Bei dieser WM müssen Spieler und Fans erneut Abschied von zwei bekannten Gesichtern nehmen: Referee George Noble und John McDonald, der die Profis traditionell auf die Bühne holt, machen Schluss.

«John und George waren in den letzten 20 Jahren zwei unverzichtbare Bausteine ​​der PDC», sagte Matthew Porter als Geschäftsführer des Weltverbandes. «Johns unverwechselbare Stimme und sein mitreissender Vortrag sowie Georges tadellose Leistung als Unparteiischer haben sie zu einem festen Bestandteil unserer Events weltweit gemacht.»

Wer erreicht die Premier League?

Nach der WM verkündet die PDC traditionell die Teilnehmer für die Premier League, eine Millionenliga für die besten Profis der Welt. Die besten Vier der Weltrangliste sind gesetzt, dazu benennt die PDC üblicherweise vier Wildcards. Dass Littler, Humphries und der Niederländer van Gerwen dabei sind, gilt als sicher. 

Auch die Youngsters Josh Rock und van Veen dürften teilnehmen, der Waliser Clayton könnte sein Ticket über die Rangliste holen. Dahinter gibt es in Stephen Bunting, Nathan Aspinall, James Wade (alle England), Gerwyn Price (Wales) und Danny Noppert (Niederlande) weitere Anwärter. Als ausgeschlossen gilt das Debüt eines Deutschen. Dafür schied Martin Schindler bei der WM zu früh und zu deutlich aus.

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

17.12.2025

Meistgelesen

Epstein-Koryphäe: «Das ist schlimmer, als ich dachte» +++ Trumps legt erstmals Veto ein
Migros, Coop, Lidl – diese Öffnungszeiten gelten über Neujahr
Angeblicher Angriff auf Putins Residenz: «Ich glaube nicht, dass es Beweise geben sollte»

Videos aus dem Ressort

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Die schwach in die Saison gestarteten Nashville Predators mit Captain Roman Josi arbeiten sich weiter ins Mittelfeld vor. Beim 4:3-Auswärtssieg gegen Utah Mammoth trifft auch der Berner.

30.12.2025

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Ein ereignisreiches Sportjahr 2025 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2026.

29.12.2025

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wir blicken zurück. Spannende Talks, exklusive Porträts, prominente Gäste – so war das Jahr 2025 bei blue Sport

Wir blicken zurückSpannende Talks, exklusive Porträts, prominente Gäste – so war das Jahr 2025 bei blue Sport

Schlägerei im Video. Nico Hischier prügelt sich bei Niederlage der Devils

Schlägerei im VideoNico Hischier prügelt sich bei Niederlage der Devils

Der grosse Jahresrückblick im Sport. Dummheiten à la Adeyemi, Comebacks der Marke Kilde und Tränen von Yann Sommer

Der grosse Jahresrückblick im SportDummheiten à la Adeyemi, Comebacks der Marke Kilde und Tränen von Yann Sommer

Spengler Cup. Davos folgt US-College-Team in den Final

Spengler CupDavos folgt US-College-Team in den Final

U20-WM. Schweizer Junioren erreichen die Viertelfinals

U20-WMSchweizer Junioren erreichen die Viertelfinals

Swiss League. Siders wieder Leader

Swiss LeagueSiders wieder Leader