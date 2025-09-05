Hund mit Stuhl sorgt an der Vuelta für Schreckmoment 05.09.2025

João Almeida gewinnt die 13. Etappe der Spanien-Rundfahrt mit Bergankunft am Angliru in Asturien. Für einen regelrechten Schreckmoment sorgt derweil ein Hund.

Schon während der 2. Etappe der Vuelta lief ein Hund auf die Strasse und sorgte beinahe für einen Unfall. Während der 13. Etappe ereignet sich ähnliches. Erneut rennt ein Hund auf die Strasse und der schleift gar einen Stuhl hinter sich her. Glücklicherweise kommt auch bei diesem neuerlichen tierischen Vorfall niemand zu schaden und so steht am Ende das Sportliche im Vordergrund.

Der Portugiese João Almeida kommt nach 202 Kilometern zeitgleich mit dem Gesamtleader Jonas Vingegaard ins Ziel. Vingegaard war im zwölf Kilometer langen, teilweise extrem anspruchsvollen Schlussanstieg der einzige Fahrer der mit Almeida mithalten konnte. Ein Vorbeikommen am eindrücklichen Portugiesen aus dem Team UAE Emirates gab es aber auch für den Dänen nicht.

Almeida, der zu seinem ersten Vuelta-Etappensieg kam, bestimmte während des gesamten Aufstiegs das Tempo und verteidigte bei der kurzen Abfahrt Richtung Ziel seine Führung souverän. Auch im Gesamtklassement erhielt er einen kleinen Lohn: Dank der Bonifikationen reduzierte der diesjährige Tour-de Romandie- und Tour-de-Suisse-Sieger seinen Rückstand von 50 auf 46 Sekunden.

Der im Gesamtklassement drittplatzierte Brite Thomas Pidcock aus dem Schweizer Team Q36.5 konnte mit Vingegaard und Almeida nicht mithalten und verlor 76 Sekunden. Sein Rückstand auf den Leader beträgt neu 2:18 Minuten.

Am Samstag folgt die nächste anspruchsvolle Etappe. Von Aviles nach Lagos de Somiedo haben es die letzten 50 Kilometer mit zwei Anstiegen der zweithöchsten Kategorie in sich.

