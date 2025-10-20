Die Windschutzscheibe des Busses wurde mit Steinen eingeworfen und nicht nur das. Dal web

Ein Bus mit rund 50 Sportfans in Italien macht sich nach einem Auswärtsspiel auf die Heimfahrt. Plötzlich werden Ziegelsteine und andere Gegenstände gegen die Frontscheibe geworden. Ein Mann stirbt.

Keystone-SDA, Sara Matasci SDA

Nach dem Auswärtsspiel in Rieti wurde ein Bus mit Pistoia-Fans mit Steinen attackiert.

Ein zweiter Busfahrer wurde von einem Ziegelstein getroffen und starb noch am Tatort.

Regierungschefin Giorgia Meloni und Sportminister Andrea Abodi verurteilten die Tat scharf. Mehr anzeigen

Bei einem Angriff auf Basketballfans ist in Italien ein Busfahrer getötet worden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schleuderten Unbekannte am Sonntagabend Steine und andere Gegenstände gegen die Frontscheibe eines Busses. Dieser fuhr Anhänger der Zweitligamannschaft von Pistoia Basket nach einem Auswärtsspiel in Rieti nach Hause.

Ein Ziegelstein durchschlug das Glas und traf einen Mann, der vorne neben dem Fahrer sass. Es handelte sich dabei um den zweiten Busfahrer, der auf der Stelle starb.Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Bus nach der Partie in Rieti unweit von Rom zunächst noch von einer Polizeieskorte begleitet. Als die Polizisten den Bus dann verliessen, erfolgte auf einer Staatsstrasse der Angriff.

Einer Rekonstruktion zufolge folgten die Anhänger aus Rieti dem Reisebus einige Kilometer auf der Staatsstraße 79 in Richtung Terni. In der Nähe einer Kreuzung in Contigliano begannen sie dann mit Steinwürfen auf die Front des Fahrzeugs.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den vom Ziegelstein getroffenen Mann nicht mehr retten.

Sportminister: «Kriminelle, die zu Mördern wurden»

Ein Gegenstand traf bei der Attacke auch die Fahrerseite, durchdrang die Scheibe an der Stelle aber nicht. Möglicherweise wurde dadurch ein noch grösseres Unglück verhindert. In dem Bus sollen sich Berichten zufolge rund 50 Basketballfans befunden haben, die körperlich unverletzt blieben.

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni verurteilte den «wahnsinnigen» Angriff scharf und sprach auf der Plattform X von einer «Nachricht, die einem die Sprache verschlägt». Ihr Sportminister Andrea Abodi schrieb ebenfalls bei X: «Dieser Anschlag, der von Kriminellen verübt wurde, die zu Mördern wurden und niemals als Fans bezeichnet werden können, ist schockierend. Sport ist Leben und diese Kriminellen sind Lichtjahre von sportlichen Werten entfernt.»

Angriff aus dem Strassengraben

Rund ein Dutzend Fans der Heimmannschaft von Real Sebastiani Rieti wurde nach dem Vorfall von der Polizei vernommen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Angreifer im Strassengraben versteckt und von dort die Gegenstände geworfen.

Un morto nel #basket, non vale un gol nel #calcio. Solo la @DSportiva con merito ha informato sull’assalto di #Rieti al bus dei tifosi del #Pistoia costato la vita all’autista. Gli altri hanno letto un Ansa o fatto un rapido cenno a fine puntata per non togliere spazio al pallone pic.twitter.com/gI8sgAmAgl — Giuseppe Boi (@Giuseppe_Boi) October 20, 2025

Auch die Insassen des Busses wurden als Zeugen befragt. Erst danach konnten sie mit anderen Fahrzeugen die Heimreise nach Pistoia in der Toskana fortsetzen.»

«Was heute Abend am Ende des Spiels gegen Estra Pistoia passiert ist, macht uns fassungslos. Der Bus, in dem sich die Gästefans auf dem Heimweg befanden, wurde Opfer eines Steinwurfs, der den Tod eines Busfahrers zur Folge hatte», sagte der Präsident von Sebastiani Basket Rieti, Roberto Pietropaoli, in einer Mitteilung.