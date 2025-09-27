Trauriger Hintergrund: Grossmann vergiesst nach WM-Bronze Tränen 27.09.2025

Die Schweizerin Anja Grossmann gewinnt an der Rad-WM in Ruanda die Bronzemedaille bei den Juniorinnen. Nach dem Rennen wird sie emotional und gedenkt der vor einem Jahr verstorbenen Muriel Furrer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 16-jährige Anja Grossmann gewinnt an der Rad-WM in Ruanda WM-Bronze bei den Juniorinnen.

Nach dem Triumph wird es emotional. Denn genau vor einem Jahr verstarb Muriel Furrer bei der WM in Zürich.

Mit gläsernen Augen sagt Grossmann in Gedanken bei Furrer: «Sie wacht über uns.» Mehr anzeigen

An der Mountainbike-WM im Wallis hatte Grossmann vor zwei Wochen Silber im Cross-Country-Rennen der Juniorinnen gewonnen und Bronze mit der Schweizer Mixed-Staffel. Am Samstag glänzt die 16-Jährige nun auch auf der Strasse.

Bei der WM in Ruanda sprintet Grossmann bei den Juniorinnen hinter der spanischen Siegerin Paula Ostiz Taco und der Italienerin Chantal Pegolo auf Platz 3.

Auf dem Podest schweift Grossmanns Blick immer wieder Richtung Himmel. In einem Interview, das die Rwanda Broadcasting Agency auf X veröffentlicht, erklärt sie mit Tränen in den Augen: «Es war nicht einfach, hier am Start zu stehen, denn letztes Jahr um diese Zeit ist uns, dem ganzen Schweizer Radsport, das Schlimmste passiert, was passieren konnte.»

Denn genau vor einem Jahr ist Teamkollegin Muriel Furrer an den Folgen eines schweren Sturzes an der Heim-WM in Zürich verstorben. Mit wässrigen Augen fügt Grossmann an: «Sie wacht über uns.»