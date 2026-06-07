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Diamond League Audrey Werro mit drittbester 800-m-Zeit aller Zeiten

SDA

7.6.2026 - 19:06

Audrey Werro lächelt zu Saisonbeginn bei einem Medientermin in Bern in die Kamera
Audrey Werro lächelt zu Saisonbeginn bei einem Medientermin in Bern in die Kamera
Keystone

Audrey Werro gelingt beim Diamond-League-Meeting in Stockholm ein Traumlauf. Die Freiburgerin läuft über 800 m in 1:53,98 Minuten die drittbeste Zeit aller Zeiten.

Keystone-SDA

07.06.2026, 19:06

07.06.2026, 19:09

Die Freiburgerin fing auf der Zielgeraden die Olympiasiegerin Keely Hodgkinson aus Grossbritannien ab und feierte innert einer Woche den zweiten Sieg in der Diamond League 2026.

Ihren Schweizer Rekord, den sie letztes Jahr bei Weltklasse Zürich mit dem Sieg im Diamond-League-Final auf 1:55,91 gesenkt hatte, verbesserte die 22-Jährige um fast zwei Sekunden.

Der Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvilova aus dem Jahr 1983 steht bei 1:53,28 Minuten. Den zweitbesten Wert hält die Russin Nadeschda Olissarenki mit einem Lauf unter 1:54 Minuten im Jahr 1980. Audrey Werro ist erst die erste Läuferin seit über 40 Jahren, die unter 1:54 Minuten lief.

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