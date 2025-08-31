  1. Privatkunden
Der Knigge für Schwing-Fans Auspfeifen, Siezen, englische Wörter und elegante Kleidung geht gar nicht!

Michael Wegmann

31.8.2025

Genau hinschauen: Hier sind die Verhaltensregeln für ESAF-Besucher.
Genau hinschauen: Hier sind die Verhaltensregeln für ESAF-Besucher.
KEYSTONE

Ein Knigge für ESAF-Besucher ist im Umlauf. Darin sind zahlreiche Dinge aufgelistet, die man tunlichst unterlassen und Sachen, die man unbedingt tun sollte. Hier kommen die Anweisungen.

Michael Wegmann

31.08.2025, 15:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Es gibt ein Knigge für ESAF-Besucherinnen und -Besucher. Darin ist alles aufgelistet, was ein Schwing-Fan am ESAF tunlichst unterlassen sollte. Englische Wörter zum Beispiel oder Zu-Spät-Kommen und andere Schwingfans Siezen sind verpönt.
  • Dafür solltest du unbedingt Proviant mitbringen und diesen mit deinen Nachbarinnen und Nachbarn teilen, heisst es weiter. Keine elegante Kleidung, spontane Jauchzer und Feldstecher gehören auch dazu, will man das ESAF in vollen Zügen geniessen.
Mehr anzeigen

Viele Zuschauerinnen und Zuschauerinnen am ESAV sind jahrelange Schwing-Fans und mit den Sitten dieser Sportart im Sägemehl und ausserhalb bestens vertraut.

Doch weil das Interesse am Schwingen steigt und steigt, kommen immer neue Fans hinzu. Diese müssen instruiert werden. Was ist willkommen? Was sollte man lieber bleiben lassen. Dazu kursiert ein ESAF-Knigge.  

Darin steht, dass ein Besuch ein besonderes Erlebnis sei. Aber nur dann, wenn gewisse Verhaltensweisen eingehalten werden.

Dinge, welche du unbedingt tun solltest

Da steht, dass man unbedingt Proviant mitbringen sollte, zum Beispiel Wein und Wurst, und alles dann mit den Sitznachbarn teilen sollte. Ein Schnupf ist kein Schwingfan abgeneigt, ein dazugehöriger Schnupfspruch sei ein Muss, heisst es weiter.

Spontane Jauchzer und Jodler seien willkommen und wer keine wetterfeste und bequeme Kleidung trage, gibt sich als Schwing-Anfänger zu erkennen. Die erste Regel und deshalb wohl wichtigste Regel: Pünktlichkeit und bis zum Schluss in der Arena bleiben.

Dieser Knigge für Schwingfans macht beim ESAF die Runde.
Dieser Knigge für Schwingfans macht beim ESAF die Runde.

All das lass lieber bleiben

Um das Fest in vollen Zügen geniessen zu können, sollte man einige Sachen jedoch auch unbedingt vermeiden. Wer zu spät auf der Tribüne erscheint, macht sich unbeliebt. Und sitzt man dann mal, sollte man unter keinen Umständen Schwinger oder Ringrichter auspfeifen oder reklamieren. 

Zudem sind alle Schwing-Fans zweckmässig und sicher nicht elegant gekleidet und untereinander immer per Du. Wer siezt, ist ein Aussenseiter. Gleiches gilt für all diejenigen, die es wagen sollten, englische Wörter an einem ESAF zu benutzen. 

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

