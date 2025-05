Fabian Staudenmann kämpft am kommenden Sonntag wieder um Eichenlaub. KEYSTONE

Am kommenden Sonntag stehen gleich drei grosse Kranzfeste an: Das Luzerner und St.Galler Kantonale und das Seeländische. Die Berner starten als letzter Teilverband in die Kranzfestsaison.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag, 25. Mai startet der Bernisch Kantonale Schwingerverband (BKSV) beim Seeländischen als letzter Teilverband in die Kranzfestsaison.

Neben dem Seeländischen finden auch das Luzerner und das St.Galler Kantonale statt – ebenfalls mit Top-Besetzung.

Schulterblessur bei Hiltbrunner Schwing-Sensation setzt Saison-Start auf Juli Fabio Hiltbrunner gewann das Eidgenössische Jubiläumsschwingfest in Appenzell – ein top Abschluss der Saison 2025. Auf den Start in die eidgenössische Saison muss er sich wegen einer Schulterverletzung noch gedulden. «Ich kann es kaum erwarten, spätestens am 6. Juli am Emmentalischen Schwingfest endlich wieder ins Sägemehl zu steigen», schreibt der 19-Jährige auf Instagram. Hiltbrunner spricht von einem bewussten Entscheid, den Saisonstart nach hinten zu schieben. Er wolle nichts überstürzen. Fabian Staudenmann (links) und Fabio Hiltbrunner (rechts) teilten sich beim Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest in Appenzell den Festsieg. KEYSTONE

Spitzenpaarungen Seeländisches Schwingfest mit Top-Besetzung Die Berner starten kommenden Sonntag als fünfter und letzter Teilverband in die Kranzfestsaison. blue Sport tickert das Fest vom 25. Mai live. Die Spitzenpaarungen vom Seeländischen Fabian Staudenmann – Lario Kramer Florian Gnägi – Romain Collaud Adrian Walther – Curdin Orlik Matthias Aeschbacher – Remo Käser Philipp Roth – Patrick Schenk Michael Ledermann – Kilian von Weissenfluh Severin Schwander – Dominik Gasser Michael Moser – Ivan Thöni Dominik Roth – Simon Graf Etienne Burger – Leo Siegenthaler Mehr anzeigen

