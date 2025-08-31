Berner Verband fordert Antworten wegen Staudenmann-Note

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zoff am Eidgenössischen Berner Verband fordert Antworten wegen Staudenmann-Note

Tobias Benz

31.8.2025

Fabian Staudenmann steht nicht im Schlussgang des Eidgenössischen.
Fabian Staudenmann steht nicht im Schlussgang des Eidgenössischen.
Bild: KEYSTONE

Die Berner sind nach dem 7. Gang am Eidgenössischen Schwingfest stocksauer. Fabian Staudenmann erhielt für seinen Sieg gegen Domenic Schneider nicht die Maximalnote. Offenbar wollte man vor dem Schlussgang Rekurs einlegen – was es im Schwingsport aber gar nicht gibt.

Redaktion blue Sport

31.08.2025, 16:24

31.08.2025, 16:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fabian Staudenmann legt im 7. Gang den Nordostschweizer Domenic Schneider auf den Rücken – erhält dafür aber nur eine 9,75.
  • Im Berner Lager ist man sich offenbar sicher, dass Staudenmann die Maximalnote verdient hätte und fordert Antworten.
  • Laut SRF stand im Raum, Rekurs gegen den Entscheid einzulegen. So etwas gibt es im Schwingsport allerdings gar nicht.
Mehr anzeigen

Kurz vor dem Schlussgang kommt's zum Zoff am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis GL. Laut Informationen von «SRF» wollte der Berner Verband Rekurs gegen das Resultat von Fabian Staudenmann einlegen. Die Berner sind der Meinung, Staudenmann habe Domenic Schneider im 7. Gang mit einem Plattwurf besiegt und hätte dafür die Note 10 bekommen sollen.

Mit der Maximalnote wäre Staudenmann in der Rangliste mit Giger, Schlegel und Orlik gleichgezogen und hätte sich Chancen für den Schlussgang ausrechnen können.

ESAF im Ticker. Samuel Giger kämpft gegen Werner Schlegel um die Königskrone

ESAF im TickerSamuel Giger kämpft gegen Werner Schlegel um die Königskrone

«Es gibt keine Möglichkeit für Rekurs»

Der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) weiss auf Anfrage von blue Sport nichts von einem etwaigen Rekurs. Medienchef Reto Bleiker sagt: «Ein Kampfrichterentscheid ist ein Tatsachenentscheid. Aufgrund dessen gibt es gemäss Regulativ keine Möglichkeit für einen Rekurs.»

Gemäss Schweizer Fernsehen wurde schlussendlich auch nichts eingereicht. Es seien aber intensive Diskussionen geführt worden.

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

Meistgelesen

Samuel Giger kämpft gegen Werner Schlegel um die Königskrone
Berner Verband fordert Antworten wegen Staudenmann-Note
Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam
Lugano mit den besseren Chancen – alles ausgeglichen zur Pause
Sahgal: «Oberstes Gericht stellt Trump keinen Blankoscheck aus»

Mehr zum ESAF

Der Knigge für Schwing-Fans. Auspfeifen, Siezen, englische Wörter und elegante Kleidung geht gar nicht!

Der Knigge für Schwing-FansAuspfeifen, Siezen, englische Wörter und elegante Kleidung geht gar nicht!

Update aus dem Spital. Entwarnung nach Verletzungs-Schock bei 18-jährigem Schwinger

Update aus dem SpitalEntwarnung nach Verletzungs-Schock bei 18-jährigem Schwinger

Lieber durch die Massen. Diese Gladiatoren-Treppe ist für viele Schwinger zu anstrengend

Lieber durch die MassenDiese Gladiatoren-Treppe ist für viele Schwinger zu anstrengend

Legendäres Video. So erklärte Stucki Amerikanern das Schwingen: «That's Swiss Wrestling at Black Sea»

Legendäres VideoSo erklärte Stucki Amerikanern das Schwingen: «That's Swiss Wrestling at Black Sea»

Alle Zahlen zum Eidgenössischen. 270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten

Alle Zahlen zum Eidgenössischen270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten