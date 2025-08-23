  1. Privatkunden
Schulden getilgt Beschlagnahmte Pferde aus Schwizers Stall wieder frei

SDA

23.8.2025 - 10:07

Pius Schwizer kann etwas durchschnaufen. Die auf seinem Hof beschlagnahmten Pferde sind nach der Schuldentilgung wieder freigegeben
Pius Schwizer kann etwas durchschnaufen. Die auf seinem Hof beschlagnahmten Pferde sind nach der Schuldentilgung wieder freigegeben
Keystone

Pius Schwizer kann zumindest vorübergehend aufatmen. Die auf seinem Hof in Oensingen SO beschlagnahmten Pferde sind wieder frei.

Keystone-SDA

23.08.2025, 10:07

23.08.2025, 10:40

Der Abtransport der Pferde war im Zusammenhang mit Schwizers wirtschaftlicher und finanzieller Schräglage angeordnet worden. Gläubiger machten Forderungen in der Höhe von insgesamt rund 600'000 Franken geltend. Es waren Tiere, die nicht Eigentum des 63-jährigen Reiters sind, sondern Drittpersonen gehören. Sie waren dort eingestellt, um trainiert und an Turnieren vorgestellt zu werden, wie Schwizer in einer Mitteilung auf dem sozialen Medium Facebook schreibt.

Die Rückgabe der Pferde möglich machte, wie auf Facebook zu lesen ist, die am Freitag erfolgte Begleichung der den Pfändungen zugrunde liegenden Forderungen.

Über den «Fall Pius Schwizer» hatten mehrere Schweizer Medien berichtet – auch über die vom Betreibungsamt Balsthal eingeleiteten Zwangsvollstreckungen. Der erlittene Imageschaden ist für den gebürtigen Luzerner entsprechend gross. Einer der Nackenschläge war die Suspendierung Schwizers durch die Selektionskommission von Swiss Equestrian. Der nationale Verband schloss ihn auf unbestimmte Zeit aus dem Elitekader Springen aus.

