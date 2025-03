Anna Gandler: «Mein gesamter Körper ist quasi vergiftet»

Anna Gandler beendet ihre Saison frühzeitig. Imago

Die österreichische Biathletin Anna Gandler beendet ihre Saison vorzeitig aufgrund gesundheitlicher Probleme. Die 24-Jährige spricht offen über die Herausforderungen, die sie dazu zwangen, diese Entscheidung zu treffen.

Die österreichische Biathletin Anna Gandler, die als vielversprechendes Talent im Biathlonsport gilt, hat sich entschieden, ihre Saison vorzeitig zu beenden. Diese Entscheidung fiel ihr nicht leicht, wie sie auf Instagram verrät. Doch gesundheitliche Probleme hätten sie dazu gezwungen, die Reissleine zu ziehen.

In den letzten Monaten wurde Gandler immer wieder von Krankheiten geplagt, die ihre Leistung beeinträchtigten. Der Tiefpunkt: Die Biathlon-WM in Lenzerheide endeten für sie wegen ihres hohen Fiebers mit der Einlieferung in ein Spital.

Gesundheitliche Herausforderungen

Gandler erklärt, dass Schlafprobleme und eine unzureichende Regeneration ihres Körpers zu den Hauptgründen für ihr Saison-Aus zählen. Seit Juni habe sie mit diesen Problemen zu kämpfen, was ihre Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigte.

Gandler enthüllte weiter, dass ihr gesamtes organisches System nicht richtig funktioniere, insbesondere die Leber. «Mein gesamter Körper ist quasi vergiftet, da er sich selbst nicht mehr regeneriert, er kommt nicht mehr hinterher und ist überfordert», lässt die 24-Jährige tief blicken.

Ein langer Weg zur Genesung

Die Hauptursache für ihre gesundheitlichen Probleme sieht Gandler in einer Influenza-Infektion, die sie stark geschwächt hat. Obwohl sie sich zwischenzeitlich wieder fit fühlte und nach Nove Mesto reiste, verschlechterte sich ihr Zustand nach einem intensiven Training erneut.

Anna Gandler möchte in der nächsten Saison wieder angreifen. Keystone

Trotz ihrer aktuellen Fitness haben die Ärzte Gandler ein striktes Sportverbot auferlegt, um eine Verschleppung der Krankheit zu vermeiden, die ihre nächste Saison gefährden könnte. Diese Zwangspause ist für die Athletin eine Geduldsprobe, die sie jedoch mit Optimismus angeht.

Blick in die Zukunft

Gandler gibt zu, dass die letzten Wochen emotional herausfordernd waren, doch sie hat sich mit der Situation arrangiert. Sie konzentriert sich nun darauf, ihrem Körper die nötige Ruhe zu gönnen, viel zu trinken, Zucker zu meiden und sich glutenfrei zu ernähren.

Trotz der Rückschläge bleibt Gandler zuversichtlich: «Es gibt viele Athleten, die ihre Saisons abbrechen mussten und danach grossartige Comebacks feierten. Vielleicht ist das genau das, was ich brauche.»

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.