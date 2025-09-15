  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ditaji Kambundji hochemotional «Ich habe noch nie so viele Tränen vergossen»

Andreas Lunghi

15.9.2025

Kambundji sprintet zu WM-Gold

Kambundji sprintet zu WM-Gold

15.09.2025

Ditaji Kambundji holt an der Leichtathletik-WM in Tokio sensationell die Goldmedaille über 100 Meter Hürden! Im Interview bei SRF wird die Bernerin emotional.

Redaktion blue Sport

15.09.2025, 15:54

15.09.2025, 16:19

In einem starken Feld erwischt die 23-Jährige den besten Start und läuft allen davon. Am Ende läuft sie mit einer Zeit von 12,24 Sekunden –  dem neuen Schweizer Rekord – zu Gold.

Erst nach ein paar Sekunden realisiert die Bernerin, dass sie die Nigerianerin Tobi Amusan und die US-Amerikanerin Grace Stark hinter sich gelassen hat und lässt ihren Emotionen freien Lauf. Diese werden nur noch stärker, als sie von ihren Liebsten geherzt wird.

Leichtathletik-WM. Gold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte

Leichtathletik-WMGold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte

«Es ist Gold. Ich bin einfach schnell gerannt und habe gewonnen», sagt eine überglückliche Ditaji Kambundji im Interview bei SRF. Sie habe gewusst, dass jede Finalistin – sie selbst auch –  gewinnen könne. Sie habe sich auf sich konzentriert und sei ihr Rennen gelaufen.

Sie habe es kaum glauben können und habe nur geschrien, erklärt die 23-Jährige ihre Emotionen auf der Bahn. «Ich habe noch nie so viele Tränen vergossen – für einen so schönen Grund.»

«Es fägt!»

Immer wieder fliessen während des Interviews Tränen, insbesondere als ihr die Jubelbilder der Eltern gezeigt werden. «Ich bin sehr dankbar. Sie kommen überall mit und ich glaube, sie geniessen es richtig. Es ist so schön, Ihnen diese Freude bringen zu können.»

Darauf angesprochen, dass noch nie eine Schweizerin WM-Gold gewonnen hat, antwortet die frischgebackene Weltmeisterin: «Es fägt, ich würde es weiterempfehlen.» Sie habe nie gedacht, dass es unmöglich sei. Sie habe immer Vorbilder gehabt, die Grosses erreicht haben und gehofft, dass sie eines Tages auch mit einer Goldmedaille da stehe.

Im Mai im Interview bei blue Sport. Kambundji hat ihren Triumph angekündigt: «… dann stehen mir alle Türen offen»

Im Mai im Interview bei blue SportKambundji hat ihren Triumph angekündigt: «… dann stehen mir alle Türen offen»

Zum Schluss richtet sie noch einen lieben Gruss an Schwester Mujinga. Die werdende Mutter konnte nicht nach Tokio reisen, wird aber bestimmt stolz sein auf ihre kleine Schwester. «Ich bin so stolz, dass wir so viel teilen können und freue mich, sie wieder auf der Bahn zu sehen.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

03.06.2025

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

03.06.2025

Meistgelesen

Gold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte
Ausrüstung gestohlen, Polizei auf dem Berg – am Mont Blanc geht nichts mehr
Video: Hier läuft Ditaji Kambundji zu WM-Gold
Bundesrat Jans gibt sich kleinlaut: Hautfarbe-Entscheid «kam nicht von mir»
Jetzt spricht Michelle Hunziker erstmals über ihre neue Liebe

Mehr Sport

Ditaji Kambundjis Mutter nach WM-Coup. «Es ist schön zu sehen, dass sie ihre Emotionen gehen lassen kann»

Ditaji Kambundjis Mutter nach WM-Coup«Es ist schön zu sehen, dass sie ihre Emotionen gehen lassen kann»

Stabhochsprung. Duplantis holt WM-Gold mit Weltrekord

StabhochsprungDuplantis holt WM-Gold mit Weltrekord

Erst der Mega-Sprint, dann die Tränen. Video: Hier läuft Ditaji Kambundji zu WM-Gold

Erst der Mega-Sprint, dann die TränenVideo: Hier läuft Ditaji Kambundji zu WM-Gold

Videos aus dem Ressort

Barcelona - Valencia 6:0

Barcelona - Valencia 6:0

LALIGA | 4. Runde | Saison 25/26

14.09.2025

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

14.09.2025

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

14.09.2025

Barcelona - Valencia 6:0

Barcelona - Valencia 6:0

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Mehr Videos