Kambundji sprintet zu WM-Gold 15.09.2025

Ditaji Kambundji holt an der Leichtathletik-WM in Tokio sensationell die Goldmedaille über 100 Meter Hürden! Im Interview bei SRF wird die Bernerin emotional.

In einem starken Feld erwischt die 23-Jährige den besten Start und läuft allen davon. Am Ende läuft sie mit einer Zeit von 12,24 Sekunden – dem neuen Schweizer Rekord – zu Gold.

Erst nach ein paar Sekunden realisiert die Bernerin, dass sie die Nigerianerin Tobi Amusan und die US-Amerikanerin Grace Stark hinter sich gelassen hat und lässt ihren Emotionen freien Lauf. Diese werden nur noch stärker, als sie von ihren Liebsten geherzt wird.

«Es ist Gold. Ich bin einfach schnell gerannt und habe gewonnen», sagt eine überglückliche Ditaji Kambundji im Interview bei SRF. Sie habe gewusst, dass jede Finalistin – sie selbst auch – gewinnen könne. Sie habe sich auf sich konzentriert und sei ihr Rennen gelaufen.

Sie habe es kaum glauben können und habe nur geschrien, erklärt die 23-Jährige ihre Emotionen auf der Bahn. «Ich habe noch nie so viele Tränen vergossen – für einen so schönen Grund.»

«Es fägt!»

Immer wieder fliessen während des Interviews Tränen, insbesondere als ihr die Jubelbilder der Eltern gezeigt werden. «Ich bin sehr dankbar. Sie kommen überall mit und ich glaube, sie geniessen es richtig. Es ist so schön, Ihnen diese Freude bringen zu können.»

Darauf angesprochen, dass noch nie eine Schweizerin WM-Gold gewonnen hat, antwortet die frischgebackene Weltmeisterin: «Es fägt, ich würde es weiterempfehlen.» Sie habe nie gedacht, dass es unmöglich sei. Sie habe immer Vorbilder gehabt, die Grosses erreicht haben und gehofft, dass sie eines Tages auch mit einer Goldmedaille da stehe.

Zum Schluss richtet sie noch einen lieben Gruss an Schwester Mujinga. Die werdende Mutter konnte nicht nach Tokio reisen, wird aber bestimmt stolz sein auf ihre kleine Schwester. «Ich bin so stolz, dass wir so viel teilen können und freue mich, sie wieder auf der Bahn zu sehen.»

