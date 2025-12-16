«Ich hatte keine einfache Zeit»Blutige Hand nach Eklat: Darts-Profi prügelt bei WM auf Tisch ein
dpa
16.12.2025 - 07:19
Cameron Menzies verliert bei der WM in London vollkommen die Kontrolle. Nach seinen Faustschlägen gegen einen Tisch erklärt der Schotte, was ihn so wütend gemacht hat.
DPA
16.12.2025, 07:19
16.12.2025, 08:24
dpa
Nachdem er die grösste Darts-Bühne der Welt mit einer blutenden Hand verlassen hatte, bat Cameron Menzies schnell um Verzeihung. «Ich möchte mich entschuldigen. Es gibt dafür keine Entschuldigung, aber ich hatte zuletzt keine einfache Zeit», schrieb Menzies in einem schriftlichen Statement, das über den übertragenden Sender Sky Sports veröffentlicht wurde.
Der 36 Jahre alte Schotte hatte nach seinem Aus bei der WM in London vollkommen die Nerven verloren. Nach dem knappen 2:3 gegen den Engländer Charlie Manby ging Menzies zu seinem eigenen Tisch und schlug in der Manier eines Boxers dreimal mit der Faust von unten wuchtig gegen die Platte. Die Wasserflasche und weitere Utensilien fielen vom Tisch.
Menzies schilderte weiter: «Mein Onkel Gary ist kürzlich verstorben. Hätte ich gegen Charlie gewonnen, wäre mein zweites Match am Tag seiner Beerdigung gewesen. Das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen.»
Der Profi war nach seinem Ausraster von Schiedsrichter Kirk Bevins ermahnt und mit lauten Buhrufen der Zuschauer im Alexandra Palace von der Bühne verabschiedet. Menzies selbst schien der Vorfall schon kurz danach leidzutun, er ging mit erhobenen Armen aus der Arena und deutete seine Entschuldigung mit seinen Gesten an.
Menzies hatte sich zuvor über sich selbst geärgert. Beim Stand von 2:2-Sätzen und 1:2-Legs verrechnete sich Menzies und vergab den möglichen Ausgleich, wenige Sekunden später war er ausgeschieden. Die Szenen, die auf das verlorene Match folgten, werden den Weg in viele Rückblicke zu dieser WM in London finden.
Das könnte dich auch interessieren
Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»
Nach zwei Minuten des Schlussdrittels traf Janis Moser für die Tampa Bay Lightning zum dritten Mal in dieser Saison. Es war im Florida-Derby gegen den Stanley-Cup-Champion Florida Panthers aber nur das 2:4 auf dem Weg zu einer 2:5-Niederlage.
16.12.2025
Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel
Er wagt den Sprung nach Nordamerika mit 16, bricht die Lehre als Heizungsmonteur ab und träumt von der NHL. Nun hat Nino Niederreiter als erster Schweizer 1000 Partien in der Regular Season erreicht. Sportstars und Familienmitglieder gratulieren.
15.12.2025
Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen
11.12.2025
Janis Moser schiesst sein drittes Saisontor
Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel
Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen