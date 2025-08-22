Ex-Schwinger Nöldi Forrer erlebte den Böller-Vorfall auf der Schwägalp hautnah mit. Keystone

Beim Schwägalp-Schwinget sorgt der Knall eines Böllers für eine Schrecksekunde – ganz zum Unverständnis von Nöldi Forrer. Mittlerweile hat sich der Täter gemeldet. Die Verantwortlichen des Schwägalp-Schwingets prüfen weitere Massnahmen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Beim Schwägalp-Schwinget knallt es während einer La-Ola-Welle plötzlich. Eine Person auf den Rängen zündet einen Böller.

Mittlerweile hat sich «der Täter» bei den Verantwortlichen gemeldet und für sein Verhalten entschuldigt, schreiben die Verantwortlichen des Schwägalp-Schwingets in einer Stellungnahme. Das OK prüfe nun, ob und welche Massnahmen eingeleitet werden müssen.

Nöldi Forrer spricht am Donnerstagabend Klartext zum Vorfall: «So etwas hat in einer Schwing-Arena nichts verloren.» Mehr anzeigen

Sackmesser, Schneidebrett und Glasflaschen: Das alles ist in einer Schwing-Arena erlaubt. Sicherheitsleute hat es keine bis wenige vor Ort. Die Feste finden in einem friedvollen Rahmen statt.

Beim Schwägalp-Schwinget kommt es am vergangenen Sonntag aber zu einer aussergewöhnlichen Schrecksekunde. Während die Zuschauenden mit einer La-Ola-Welle Stimmung in der Arena machen, knallt es plötzlich. Ein Fan zündet inmitten der Menschenmenge einen Böller, lässt die La-Ola-Welle abflachen und löst eine Welle des Unverständnisses aus.

Forrer: «Wenn man dann nicht einmal mehr den Käse schneiden kann ...»

«So etwas hat in einer Schwing-Arena nichts verloren», sagt Nöldi Forrer am Donnerstagabend beim Dialog-Forum «Faszination Schwingen» im Verrucano in Mels SG. «Das geht einfach nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen: Das war ‹än dumme Siech›.» Diese Person habe nichts überlegt.

Der Schwingerkönig von 2001 hofft, dass der Vorfall keine Konsequenzen für den Schwingsport haben wird. «Wenn weiter solche Dinge passieren, dann haben wir auf einmal das Problem, dass wir Eingangskontrollen machen müssen. Und wenn man dann das Messer rausnehmen muss und nicht einmal mehr den Käse schneiden kann ... das wäre ja verrückt.»

Auch Daniel Bösch war hautnah mit dabei. Er ist Forrers Meinung: So etwas geht nicht. «Ich erschrak, als es plötzlich knallte. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren kann», sagt der Unspunnensieger von 2011 beim Dialog-Forum.

Schwägalp-Schwinget bezieht Stellung

Auch die Verantwortlichen des Schwägalp-Schwingets beziehen Stellung zum Vorfall. «Das Organisationskomitee verurteilt diesen Vorfall aufs Schärfste und distanziert sich ausdrücklich von solchen Aktionen.» Der Schwägalp-Schwinget stehe für Tradition, Fairness und ein respektvolles Miteinander.

Mittlerweile hat sich die Person, die den Böller zündete, gemeldet. «Der Täter hat sich für sein Verhalten entschuldigt», schreibt das OK des Schwägalp-Schwingets in einer Stellungnahme, die blue Sport vorliegt.

Weiter heisst es: «Das Organisationskomitee prüft nun sorgfältig, ob und welche Massnahmen eingeleitet werden müssen. Die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten haben oberste Priorität.»

Gewisse Sicherheitsmassnahmen an einem Grossanlass wie auf der Schwägalp seien notwendig, meint OK-Präsidentin Andrea Abderhalden-Hämmerli. «Trotzdem wollen wir weiterhin auf Eigenverantwortung und Respekt setzen. Sollte sich zeigen, dass zusätzliche Kontrollen notwendig sind, würden wir das sorgfältig prüfen – aber wir hoffen, dass es nicht nötig wird», so die Frau vom dreifachen Schwingerkönig Jörg Abderhalden.

Zum nächsten Grossanlass im Schwingen kommt es in rund einer Woche. Ende August findet in Mollis das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt – mit Sackmesser, Schneidebrett und Glasflaschen auf den Tribünen.

