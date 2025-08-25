Viele Fahrer, aber keine Räder: Beim Team Visma wurden Velos gestohlen. imago

Erst gewinnt Rad-Profi Jonas Vingegaard die zweite Vuelta-Etappe, dann wird sein Team Opfer eines Diebstahls. Die Ermittlungen der Polizei laufen, während auf die Team-Mechaniker harte Arbeit wartet.

Nur wenige Stunden nach dem Etappensieg von Jonas Vingegaard bei der Vuelta ist bei seinem Team Visma Lease a Bike eingebrochen worden. Aus dem Lastwagen der Mechaniker wurden mehrere Fahrräder gestohlen, wie das Team mitteilte.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Vingegaard hatte am Sonntag trotz eines Sturzes die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und auch die Führung im Gesamtklassement übernommen. Der 28-Jährige ist auch der grosse Favorit auf den Gesamtsieg.

Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

Team Visma: Polizei ermittelt

Die 80. Austragung der Vuelta am Samstag war in Italien gestartet. Am Montag wartet mit dem dritten Teilstück von San Maurizio Canavese nach Ceres über 134,6 Kilometer die nächste Etappe auf italienischem Boden.

«Unsere Mechaniker arbeiten hart daran, dass das Team für die dritte Etappe bestens vorbereitet ist», erklärte Vingegaards Team. Den Angaben zufolge hat die Polizei die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

