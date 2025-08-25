  1. Privatkunden
Polizei ermittelt Fahrräder gestohlen – böse Überraschung für Vingegaard-Team an Vuelta

dpa

25.8.2025 - 16:50

Viele Fahrer, aber keine Räder: Beim Team Visma wurden Velos gestohlen.
Viele Fahrer, aber keine Räder: Beim Team Visma wurden Velos gestohlen.
imago

Erst gewinnt Rad-Profi Jonas Vingegaard die zweite Vuelta-Etappe, dann wird sein Team Opfer eines Diebstahls. Die Ermittlungen der Polizei laufen, während auf die Team-Mechaniker harte Arbeit wartet.

DPA

25.08.2025, 16:50

25.08.2025, 16:58

Nur wenige Stunden nach dem Etappensieg von Jonas Vingegaard bei der Vuelta ist bei seinem Team Visma Lease a Bike eingebrochen worden. Aus dem Lastwagen der Mechaniker wurden mehrere Fahrräder gestohlen, wie das Team mitteilte.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Vingegaard hatte am Sonntag trotz eines Sturzes die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und auch die Führung im Gesamtklassement übernommen. Der 28-Jährige ist auch der grosse Favorit auf den Gesamtsieg.

Team Visma: Polizei ermittelt

Die 80. Austragung der Vuelta am Samstag war in Italien gestartet. Am Montag wartet mit dem dritten Teilstück von San Maurizio Canavese nach Ceres über 134,6 Kilometer die nächste Etappe auf italienischem Boden. 

«Unsere Mechaniker arbeiten hart daran, dass das Team für die dritte Etappe bestens vorbereitet ist», erklärte Vingegaards Team. Den Angaben zufolge hat die Polizei die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

