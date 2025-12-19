  1. Privatkunden
Influencer steigt in den Ring Box-Champion Usyk: «Wenn Anthony Joshua will, tötet er diesen Typen»

dpa

19.12.2025 - 18:30

Influencer Jake Paul (links) steigt gegen Ex-Weltmeister Anthony Joshua in den Ring.
Influencer Jake Paul (links) steigt gegen Ex-Weltmeister Anthony Joshua in den Ring.
Keystone

Am Wochenende kommt es zum ungleichen Duell zwischen dem klar favorisierten Ex-Weltmeister Joshua und dem Influencer Paul. Die Box-Stars Kabayel und Usyk beäugen solche Kämpfe kritisch.

DPA

19.12.2025, 18:30

Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel sieht in einer Häufung von Duellen zwischen Profis wie Ex-Weltmeister Anthony Joshua und Influencern eine Gefahr für seine Sportart. «Ich finde es cool, wenn man einmal im Jahr so ein geiles Event auf die Beine stellt», sagte der Interims-Weltmeister des Verbands WBC der Deutschen Presse-Agentur. Wenn solche Kämpfe zu oft ausgetragen würden, «dann macht es auch den Boxsport irgendwann kaputt», fügte der 33-Jährige hinzu. Wenn auf einmal jeder den Profi herausfordere, «dann wird es doch irgendwann nervig». 

Am Freitag duellieren sich in Miami der frühere Schwergewichtsweltmeister Joshua und Influencer Jake Paul, der im vergangenen Jahr die deutlich ältere Box-Legende Mike Tyson einstimmig nach Punkten besiegt hatte. Der Kampf wird beim Streaminganbieter Netflix übertragen und ist in Deutschland am frühen Samstagmorgen zu sehen. 

Herausforderer tönt

Vor dem Kampf über maximal acht Runden gegen Joshua (36) kündigte der knapp zehn Jahre jüngere Youtube-Star Paul vollmundig an, dass er «die grösste Überraschung in der Geschichte des Sports» herbeiführen wolle. Denn der knapp 13 Zentimeter grössere und deutlich schwere Joshua ist der haushohe Favorit. Von einer hohen Millionengage im mittleren achtstelligen Bereich für Joshua ist in mehreren Medien die Rede. 

Der Brite Joshua hat nach seiner Niederlage im WM-Kampf gegen Landsmann Daniel Dubois im September 2024 kein Duell mehr bestritten. Das frühere Box-Idol Wladimir Klitschko hatte 2017 seinen letzten Kampf gegen Joshua nach einem spektakulären Duell verloren und wenige Monate später seine Karriere beendet.

Für Usyk ist die Sache schon vor dem ersten Gong klar

Schwergewichtsweltmeister Oleksandr Usyk wählte makabere Worte vor dem ungleichen Duell: «Wenn Anthony Joshua will, tötet er diesen Typen.» Der deutsche Profi Kabayel wählte leisere Töne: «Da hat der Jack Paul sich auf jeden Fall einiges vorgenommen. Wenn er der Meinung ist, dass er Anthony Joshua schlagen kann.» 

Tyson fasst sich in den Schritt und verpasst Paul eine saftige Ohrfeige

Tyson fasst sich in den Schritt und verpasst Paul eine saftige Ohrfeige

15.11.2024

FCZ-Sportchef Malenovic erklärt den Abgang von Bo Henriksen

FCZ-Sportchef Malenovic erklärt den Abgang von Bo Henriksen

FCZ-Sportchef Milos Malenovic spricht mit blue Sport über den Abgang von Trainer Bo Henriksen und erklärt, weshalb er künftig selbst auch auf der Trainerbank Platz nehmen wird.

19.12.2025

Mainz – Samsunspor 2:0

Mainz – Samsunspor 2:0

UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26

18.12.2025

Lausanne – Fiorentina 1:0

Lausanne – Fiorentina 1:0

UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26

18.12.2025

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

18.12.2025

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Schlimme Verletzungen plagen die Schweizer Skifahrerinnen. Vreni Schneider spricht im Interview mit blue Sport über das Verletzungspech und den Leistungsdruck der Ski-Stars.

18.12.2025

