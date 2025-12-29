Anthony Joshua ist in Nigeria in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Keystone

Der britische Box-Star Anthony Joshua (36) ist im Südwesten Nigerias in einen schweren Verkehrsunfall geraten. Nach übereinstimmenden Berichten lokaler Medien kamen dabei zwei Menschen ums Leben.

Box-Star Anthony Joshua wurde in Nigeria in einen schweren Autounfall verwickelt, bei dem zwei Menschen starben. Joshua erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich auf einer Schnellstrasse bei Sagamu im Bundesstaat Ogun, als Joshuas Fahrzeug gegen einen stehenden Lastwagen prallte.

Die Behörden ermitteln zur Unfallursache, während sich in sozialen Medien Bilder von Joshua mit sichtbaren Blessuren verbreiten. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich in Makun im Bundesstaat Ogun. Ein Journalist der nigerianischen Zeitung «The Punch», der nach eigenen Angaben vor Ort bei den Rettungsarbeiten half, sagte, Joshua habe Verletzungen erlitten, diese seien jedoch nicht lebensbedrohlich.

In sozialen Netzwerken verbreiteten sich kurz darauf Bilder, die den früheren Schwergewichts-Weltmeister mit sichtbaren Blessuren neben einem stark beschädigten Fahrzeug zeigen. Augenzeugen zufolge passierte der Crash am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf einer viel befahrenen Schnellstrasse zwischen Lagos und Ibadan.

Demnach befand sich Joshua als Beifahrer auf der Rückbank eines Lexus-SUV. Insgesamt sollen vier Personen im Fahrzeug gesessen haben. Aus bislang ungeklärten Gründen prallte der Wagen gegen einen am Strassenrand stehenden Lastwagen. Die Behörden haben Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

2012 holte Joshua Olympia-Gold

Joshua war erst kürzlich wieder in den Schlagzeilen, als er vor rund einer Woche den Kampf gegen Social-Media-Star Jake Paul bestritt und durch K.o. in der sechsten Runde gewann.

Vor einer Woche kämpfte Anthony Joshua (rechts) gegen Influencer Jake Paul. Keystone

Der Brite holte 2012 bei den Olympischen Spielen in London die Goldmedaille und wechselte danach ins Profilager. Dort avancierte er rasch zur dominierenden Figur im Schwergewicht und hielt zeitweise die WM-Gürtel der Verbände IBF, WBA und WBO. Besonders sein Sieg 2017 gegen Wladimir Klitschko im ausverkauften Wembley-Stadion gilt als Meilenstein der modernen Boxgeschichte. Spätere Niederlagen gegen Andy Ruiz Jr. sowie zweimal gegen Oleksandr Usyk stoppten seinen Siegeszug. Seinen letzten WM-Kampf bestritt Joshua im August 2022.

Anthony Joshua wurde im englischen Watford geboren, seine Eltern stammen aus Nigeria. Bei vielen Auftritten zeigt er demonstrativ die nigerianische Flagge und verweist regelmässig auf seine familiären Wurzeln.