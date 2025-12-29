Ursache für Horror-Crash von Box-Star Anthony Joshua bekannt

Nigerianische Behörde bestätigtUrsache für Horror-Crash von Box-Star Anthony Joshua bekannt
Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äussern sich.
Der britische Box-Star Anthony Joshua ist in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwei Menschen seien bei dem Unglück in Nigeria ums Leben gekommen, bestätigte die nigerianische Strassenverkehrssicherheitsbehörde FRSC. Joshua selbst sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, hiess es weiter. Zwei weitere Passagiere seien verletzt worden.
Nach Angaben von Olusegun Ogungbemide, dem stellvertretenden Marschall des FRSC, sei das Auto zu schnell gefahren. Der Fahrer habe demnach die Kontrolle über das Auto verloren und sei in einen geparkten Lkw gefahren. «Die Hauptursachen für den Unfall waren überhöhte Geschwindigkeit und unzulässiges Überholen», sagte Ogungbemide.
«Anthony Joshua wurde von Ersthelfern am Unfallort behandelt und anschliessend ins Krankenhaus gebracht», zitierte die «Daily Mail» den Polizeikommissar des Bundesstaats Ogun. Nigerianische Behörden hätten bestätigt, dass es dem 36-Jährigen gut gehe, berichtete die BBC.
Promoter gibt Statement ab
Videos im Internet zeigen, wie Joshua mit nacktem Oberkörper und schmerzverzerrtem Gesicht aus einem schwerbeschädigten Auto herausgehoben wird. Der in England geborene Sohn nigerianischer Einwanderer hat demnach hinter dem Fahrersitz auf der Rückbank gesessen. Der Unfall soll sich auf einer Schnellstrasse in Makun ereignet haben.
Er sei gerade im Familienurlaub und habe am Morgen von diesem Vorfall erfahren, sagte Joshuas Promoter Eddie Hearn der «Daily Mail»: «Wir versuchen, Anthony zu kontaktieren, und möchten vorerst keine Spekulationen über seinen Zustand anstellen, aber glücklicherweise scheint es ihm nach den Bildern, die ich gesehen habe, gutzugehen.» Man warte auf weitere Informationen und wolle sich dann wieder äussern.
Joshua war erst kürzlich wieder in den Schlagzeilen, als er vor rund einer Woche den Kampf gegen Social-Media-Star Jake Paul bestritt und durch K.o. in der sechsten Runde gewann.
