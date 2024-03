«Boxen statt Theater» – Timar und Peña kämpfen in Bern um den Sieg

Am Karfreitag verwandelt sich das Berner Stadttheater in eine Boxarena. Auf blue Zoom bist du ab 22.30 Uhr live mit dabei.

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

Am Karfreitag wird das Berner Stadttheater zum vierten Mal in eine glamouröse Boxarena verwandelt. Der sportliche Höhepunkt von «Boxen statt Theater 2024» ist der Kampf des Berner IBO Continental Champions Angelo Peña (8-0-0).

Der Publikumsliebling mit Wurzeln in der Dominikanischen Republik wird im auf 10 Runden angesetzten Mainfight gegen den vierfachen brasilianischen Meister Eduardo Costa Do Nascimento (10-3-0) aus São Paulo in den Ring steigen.

Den zweiten Hauptkampf des Abends bestreitet Gabriela «Balboa» Timar. Die 37-jährige Baslerin trifft auf Sarafina Bela aus Tansania.