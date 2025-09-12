  1. Privatkunden
SailGP im Stream Brillieren die Schweizer Segler auch in Saint-Tropez?

Jan Arnet

12.9.2025

Das Team Switzerland hat beim letzten SailGP-Event in Sassnitz nach langer Durststrecke endlich mal wieder ein Rennen gewonnen. Kann die Crew um Sébastien Schneiter auch in Saint-Tropez für Furore sorgen? 

Redaktion blue Sport

12.09.2025, 13:25

12.09.2025, 13:28

SailGP kehrt an die Côte d’Azur zurück. An diesem Wochenende sind die spektakulären, fliegenden Katamarane in Saint-Tropez am Start. Der erste Renntag startet am Freitag um 13:30 Uhr. Am Samstag geht's bereits um 12:30 Uhr los.

Live Segeln: France SailGP - Renntag 1
live
Live Segeln: France SailGP - Renntag 1

Fr 12.09. 13:30 - 15:05 ∙ blue Sport Live ∙ Live Segeln: France SailGP - Renntag 1

Mit tv.blue.ch mieten
SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

12.09.2025

Premiere in der Schweiz steht bevor. SailGP rüstet auf: Neue Ruder für mehr Tempo und Sicherheit

Premiere in der Schweiz steht bevor. SailGP rüstet auf: Neue Ruder für mehr Tempo und Sicherheit