Das Team Switzerland hat beim letzten SailGP-Event in Sassnitz nach langer Durststrecke endlich mal wieder ein Rennen gewonnen. Kann die Crew um Sébastien Schneiter auch in Saint-Tropez für Furore sorgen?

Redaktion blue Sport Jan Arnet

SailGP kehrt an die Côte d’Azur zurück. An diesem Wochenende sind die spektakulären, fliegenden Katamarane in Saint-Tropez am Start. Der erste Renntag startet am Freitag um 13:30 Uhr. Am Samstag geht's bereits um 12:30 Uhr los.

live Live Segeln: France SailGP - Renntag 1 Fr 12.09. 13:30 - 15:05

Event hat begonnen