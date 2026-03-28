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Eiskunstlauf WM Britschgi in den Top 10, Titel-Hattrick von Malinin

SDA

28.3.2026 - 16:53

Lukas Britschgi gelang die Kür nicht optimal
Lukas Britschgi gelang die Kür nicht optimal
Keystone

Lukas Britschgi belegt an der Eiskunstlauf-WM in Prag den 9. Platz. Der Europameister 2025 konnte sich in der Kür nicht verbessern. Der Titel ging zum dritten Mal in Folge an Ilia Malinin.

Keystone-SDA

28.03.2026, 16:53

28.03.2026, 17:23

Britschgi gelang keine perfekte Kür, die ihn weiter nach vorne hätte bringen können. Nachdem er im Kurzprogramm den 9. Platz belegt hatte, erhielt er mit 163,60 die zehntbeste Punktzahl in der Kür. Der 28-Jährige blieb damit wie schon in diesem Jahr an den Olympischen Spielen und im letzten Jahr an der WM in Boston deutlich unter seiner Kür-Bestmarke. Diese erreichte er auf dem Weg zum EM-Titel mit 184,19 Punkten.

In der Prager O2-Arena misslang Britschgi eine Vierfach-Dreifach-Toeloop-Kombination. Später kam er beim Dreifach-Axel zu Fall. Der Schaffhauser hatte nach dem guten Kurzprogramm, das er so gut bestritt wie noch nie in dieser Saison, mehr erwartet. Seine beste WM-Klassierung bleibt damit der 6. Platz von vor zwei Jahren in Montreal.

Malinins Revanche

Eine Klasse für sich war Ilia Malinin. Der Amerikaner überstrahlte anderthalb Monate nach dem Olympia-Debakel mit dem 8. Platz alle. Fast zehn Punkte Vorsprung nahm der nunmehr dreifache Weltmeister aus dem Kurzprogramm mit. Von der Reserve musste er nicht zerren. Im Gegenteil: Der 21-Jährige aus Virginia brillierte auch in der Kür mit unter anderem fünf Vierfach-Sprüngen. An den Olympischen Spielen war er nach dem gewonnenen Kurzprogramm noch auf den 8. Platz zurückgefallen.

In Prag baute Malinin seinen Vorsprung auf den Rest noch weiter aus und erreichte 329,40 Punkte. Der zweitplatzierte Yuma Kagiyama, der sich gegenüber dem Kurzprogramm um vier Ränge verbesserte, lag fast 23 Zähler hinter dem Sieger zurück. Dritter wurde Kagiyamas japanischer Landsmann Shun Sato.

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