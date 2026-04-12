Die Olympia-Dritten Tanja Hüberli (rechts) und Nina Brunner freuen sich über den nächsten Sieg beim Comeback Keystone

Das wiedervereinte Schweizer Duo Nina Brunner und Tanja Hüberli steht am Elite-16-Turnier in Saquarema im Halbfinal. Im Viertelfinal siegte es gegen die Amerikanerinnen Sara Hughes/Allysa Batenhorst.

Keystone-SDA SDA

Brunner/Hüberli gewannen mit 21:19, 26:24. Im zweiten Durchgang kämpften sie sich nach einem 4:9-Rückstand zurück, ehe sie den fünften Matchball verwerteten. Die Olympia-Dritten von 2024 erlaubten sich in entscheidenden Momenten keine Fehler, blieben im Sideout stabil und landeten einige Big Points. Hughes war 2023 zusammen mit Kelly Cheng Weltmeisterin geworden.

Im Halbfinal treffen Brunner/Hüberli mit Kristen Cruz und Taryn Brasher erneut auf zwei Amerikanerinnen. So oder so haben die beiden Zentralschweizerinnen die Erwartungen bereits übertroffen. Brunner legte 2025 eine Baby-Pause ein, Hüberli musste sich Mitte August einer Operation am Sprunggelenk unterziehen.