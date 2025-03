Ab dem 16. März steigt in Südafrika das achttägige Mountainbike-Spektakel. Bild: Keystone

Vorhang auf für das härteste Mountainbike-Rennen der Welt! blue Sport hält dich während der Rennwoche des Cape Epic 2025 auf dem Laufenden und verrät, was du zum Spektakel in Südafrika wissen musst.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab Sonntag, 16. März steigt in Südafrika das achttägige Mountainbike-Spektakel Cape Epic.

Mit am Start: Das verheissungsvolle Schweizer Duo um Nino Schurter und Filippo Colombo.

blue Sport hält dich Etappe für Etappe auf dem Laufenden. Ab Montag, 17. März, siehst du jeweils täglich um 11.30 Uhr auf blue Zoom die Highlights der Etappe des Vortages. Mehr anzeigen

Was ist Cape Epic?

Wohl kein anderes Mountainbike-Etappenrennen ist so bekannt wie das Absa Cape Epic: Das achttägige Mountainbike-Spektakel am Westkap in Südafrika, das 2004 erstmals stattfand, ist für die herausfordernde Strecke und die heissen und trockenen Bedingungen bekannt. Manche nennen es «die Tour de France der Mountainbiker». Jahr für Jahr messen sich Top-FahrerInnen aus der ganzen Welt. Es stehen aber auch Amateure am Start, wobei die Teilnehmer ausgelost werden.

Wann findet Cape Epic 2025 statt?

Der Startschuss fällt am Sonntag, 16. März 2025, mit dem Prolog. Anschliessend steht täglich bis am Sonntag, 23. März, eine Etappe auf dem Programm. Zum Ende des Rennens werden die Zeiten aller Etappen zusammengerechnet, um die Sieger in der jeweiligen Kategorie zu ermitteln. blue Sport hält dich auf dem Laufenden und präsentiert dir ab Montag jeweils täglich um 11.30 Uhr auf blue Zoom die Highlights der Etappe des Vortages.

Die Strecke

In diesem Jahr führt der Kurs in acht Tagen über 608 Kilometer und 16'500 Höhenmeter vom Meerendal Wine Estate nordöstlich von Kapstadt in das Weingebiet Lourensford, wo vor zwei Jahren der Startort des Rennens war.

Die Teilnehmer

Inklusive Amateure stehen aber über 900 Zweierteams am Start. Das Teilnehmerfeld mit Profis aus der UCI-Kategorie umfasst 50 Männer-Teams und 18 Frauen-Teams – auch mit Schweizer Beteiligung.

Bei den Männern bilden Nino Schurter und Filippo Colombo ein verheissungsvolles, rein schweizerisches Duo, das zu den Favoriten auf den Sieg zählt. Schurter konnte sich 2017 und 2019 bereits zweimal den Gesamtsieg sichern. Mit Marc Stutzmann, Casey South, Ursin Spescha und Loïc Blanc nehmen vier weitere Schweizer bei den Profis teil.

Bei den Frauen bilden Irina Lützelschwab und Alessia Nay das einzige Schweizer Profi-Duo. Janina Wüst steht mit der Niederländerin Rosa van Doorn am Start.

Die tägliche Highlight-Sendung auf blue Zoom

