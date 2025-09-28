  1. Privatkunden
Para-Leichtathletik Catherine Debrunner verteidigt WM-Titel über 5000 m

SDA

28.9.2025 - 09:57

Catherine Debrunner, hier bei den Sport Awards 2024, gewinnt auch 2025 zahlreiche Rennen.
Keystone

Catherine Debrunner gewinnt an den Weltmeisterschaften in New Delhi Gold über 5000 m. Damit holte die Para-Leichtathletin am zweiten Wettkampftag die erste Medaille für die Schweiz.

Keystone-SDA

28.09.2025, 09:57

28.09.2025, 10:31

Die 30-jährige Thurgauerin setzte sich im Final souverän durch und bestätigte ihre Ausnahmestellung. Die Rollstuhl-Leichtathletin zeigte bei hohen Temperaturen ein taktisch kluges Rennen. Zunächst hielt sie sich bewusst im hinteren Teil des Feldes auf.

Nach ihren überragenden Erfolgen an den Paralympics in Paris, wo sie fünf Gold- und eine Silbermedaille gewann, gilt Catherine Debrunner auch bei den kommenden Rennen als klare Favoritin.

