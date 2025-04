Cathia Schär verletzt sich bei einem Trainingsunfall mit dem Velo erheblich. Bild: Keystone

Cathia Schär zieht sich bei einem Trainingsunfall mit dem Velo erhebliche Verletzungen im Gesicht und am Hals zu. Die 23-jährige Waadtländerin muss für unbestimmte Zeit pausieren.

Keystone-SDA SDA

Das Malheur passierte am vergangenen Sonntag, wie Cathia Schär auf Instagram schreibt. Sie fuhr einem Auto ins Heck, das vor einem Fussgängerstreifen angehalten hatte. «Ich konnte nicht schnell genug bremsen.» Durch den Aufprall ging die Heckscheibe des Autos in Brüche, was zu den Verletzungen im Gesicht und am Hals führte. Die nötig gewordenen Operationen dauerten rund dreieinhalb Stunden.

Trotz allem lässt Cathia Schär wissen, den Umständen entsprechend glimpflich davon gekommen zu sein. «Glücklicherweise habe ich keine Knochenbrüche erlitten und hat der Schnitt am Nacken keine Arterien beschädigt.» Wie lange sie ausfallen wird, weiss die EM-Dritte des vorletzten Jahres über die olympische Distanz zurzeit noch nicht.